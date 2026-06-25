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Álvaro Fidalgo anota gol clave en triunfo de México

México cerró la fase de grupos con tres victorias y espera rival en dieciseisavos.

Por El Universal

Junio 25, 2026 03:30 p.m.
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Álvaro Fidalgo anota gol clave en triunfo de México
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      El futbolista Álvaro Fidalgo anotó su primer gol con la playera de la Selección Mexicana y lo hizo en una Copa del Mundo. Probablemente, su festejo describió perfecto lo que significó para él su anotación ante República Checa en el Estadio Ciudad de México.


      El "Maguito" ingresó de cambio, disputó 18 minutos y al minuto 90' +4' aprovechó un rebote dentro del área para estrenarse como goleador tricolor, confirmar la goleada mexicana y dedicar a lo más alto su tanto.

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      "Perdí a mi abuelo hace dos meses. Todo el mundo sabe lo que significa para mí mi familia, lo que son mis abuelos. Entonces, bueno, me acordé de él más en un escenario como este, más con un gol en un Mundial para todo el país. La verdad que una noche soñada para todos", declaró el futbolista nacido en Asturias.
      Desde que su nombre apareció para la Fecha FIFA de marzo, las críticas lo rodearon al tratarse de un naturalizado. Algunos no estaban de acuerdo con su llamado, pero el jugador del Real Betis ha respondido con sus actuaciones.
      "Para los mexicanos, yo solo tengo buenas palabras, de verdad. Entiendo, siempre lo dije, entiendo a los que no le gusta y a los que sí, no pasa absolutamente nada, te digo, palabras buenas para para todo el mundo, estoy muy agradecido por todo. Incluso, a veces nos sirve como motivación para demostrar que sí lo sientes, que sí lo haces con pasión, que sí lo haces de corazón", lanzó el "Maguito".
      México avanzó con paso perfecto, ya esperan rival en la ronda de Dieciseisavos de Final, pero lo importante está por venir. La algarabía por el histórico pase con tres victorias debe quedar atrás.
      "Ahora se viene lo importante. La Fase de Grupos acabó, está bien, hicimos los nueve puntos, estamos todos muy contentos, pero lo importante viene ahora. Y ahora toca dieciseisavos, hay que seguir con este nivel, hay que seguir, así como equipo. Vamos juntos con la ilusión de todos", concluyó.

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