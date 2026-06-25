Coparmex prevé mil 154 mdp por marcha LGBTQI en CDMX
El evento beneficiará a 14 mil 457 unidades económicas, principalmente micro y pequeñas empresas, fortaleciendo el comercio local.
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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex CDMX) estimó una derrama económica de mil 154 millones de pesos en la Ciudad de México durante la Marcha del Orgullo LGBTQI+ que se realizará este sábado.
En un comunicado, detalló que este evento, además de ser una expresión de inclusión y respeto, es un detonador de actividad económica en la capital, sobre todo en los sectores de hospedaje, gastronomía, comercio, entretenimiento, transporte y servicios vinculados al turismo y a la economía creativa.
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Por lo tanto, apuntó que esta celebración beneficiará a 14 mil 457 unidades económicas, distribuidas en diversos giros comerciales y de servicios que atienden tanto a visitantes nacionales como internacionales.
El organismo refirió que de la cifra anterior, 11 mil 668 son micro y pequeñas empresas, equivalentes a más del 80% del total. "(Esto) confirma que este tipo de eventos fortalece principalmente al comercio local y a miles de negocios que diariamente impulsan la economía de la ciudad".
Además, refirió que aproximadamente 129 mil 675 personas participarán directamente en la actividad económica.
"El Pride (fiesta del Orgullo LGBTQI+) demuestra que la diversidad también representa una oportunidad para el desarrollo económico. Cuando una ciudad ofrece condiciones de seguridad, movilidad, accesibilidad y certeza para la realización de eventos de alcance internacional, se fortalece el consumo local, se estimula la inversión y se generan mayores oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas", subrayó la confederación.
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