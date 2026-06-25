Ante prórroga para registrar líneas, alertan reciclaje de números

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La ampliación de los plazos para registrar líneas telefónicas móviles abre una nueva oportunidad para que los usuarios regularicen su situación y eviten problemas asociados con la reasignación de números celulares, una práctica habitual en la industria de telecomunicaciones que puede afectar el acceso a cuentas digitales.

De acuerdo con la firma especializada en ciberseguridad, ESET, el principal riesgo no se encuentra en el proceso de vinculación de las líneas, sino en los casos en que un usuario deja de utilizar un número telefónico que permanece asociado a servicios bancarios, correos electrónicos, redes sociales o aplicaciones de mensajería.

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De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), actualmente se encuentran vinculadas 63 millones de líneas móviles, de las cuales 40.2 millones corresponden a prepago y 22.8 millones a pospago.Reasignación de números telefónicosEl investigador de seguridad informática de ESET, David González, señaló que el registro obligatorio de líneas no representa un riesgo directo para la seguridad digital de los usuarios."El verdadero punto de atención está en la posible reasignación de un número a otra persona, una práctica común en la industria de telecomunicaciones que puede tener implicaciones si el número sigue asociado a cuentas digitales del titular anterior", explicó.La reutilización de números forma parte de los mecanismos empleados por los operadores para optimizar los recursos de numeración disponibles. Cuando una línea permanece inactiva durante determinado periodo, puede ser recuperada y asignada a un nuevo usuario.En esos casos, el nuevo titular podría recibir mensajes, códigos de verificación, notificaciones o llamadas dirigidas al propietario anterior. Aunque ello no otorga acceso automático a las cuentas vinculadas, puede generar dificultades para recuperar accesos o actualizar información de contacto."El escenario puede derivar en llamadas, mensajes y notificaciones destinadas al propietario anterior, exponiendo tanto a usuarios como a empresas a riesgos operativos y de seguridad", indicó González.La firma destacó que el número telefónico continúa siendo uno de los principales mecanismos de validación de identidad en servicios financieros, plataformas de comercio electrónico y redes sociales, donde es utilizado para el envío de códigos de autenticación, recuperación de contraseñas y confirmación de accesos.Ante este panorama, recomendó mantener activa la línea telefónica, actualizar los datos de contacto cuando se cambie de número y revisar periódicamente qué cuentas permanecen vinculadas al celular.También sugirió utilizar esquemas de autenticación multifactor mediante aplicaciones especializadas, con el fin de reducir la dependencia de los mensajes SMS como único mecanismo de verificación.