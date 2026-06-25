Aspirantes a partidos políticos, bajo lupa de UIF

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Las organizaciones Que Siga la Democracia y Construyendo Sociedades de Paz son las señaladas por financiamiento irregular en el documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que recibió el INE la noche del martes, apenas unas horas antes de que se avalaran sus proyectos para obtener el registro como juegos partidos políticos.

Fuentes al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmaron a EL UNIVERSAL la confidencialidad del documento, que solo se repartió de manera física entre las consejerías y se dará a conocer su contenido hasta la sesión extraordinaria de las 16 horas de este jueves.

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Las organizaciones señaladas por la UIF tuvieron un financiamiento sospechoso al recibir depósitos bancarios de grandes cantidades y transferencias de empresas que han sido sancionadas con irregularidades financieras ante la autoridad fiscalizadora.