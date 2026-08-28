Erik Lira deja Cruz Azul para unirse al Mónaco en Europa

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Erik Lira dejará Cruz Azul para convertirse en jugador del Mónaco. Después de varias semanas de negociaciones, ambas directivas alcanzaron un acuerdo por el mediocampista mexicano, quien cumplirá uno de los grandes objetivos de su carrera que era jugar en Europa después de conquistar prácticamente todo con La Máquina .

Lira llegó a La Noria con apenas 21 años para el Clausura 2022. Desde su primer partido se ganó un lugar como titular y con el paso de los torneos pasó de ser una apuesta joven a convertirse en uno de los referentes del equipo. Su sueño era ser campeón, capitán de Cruz Azul y mundialista con México. Lo consiguió.

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El mediocampista se marcha después de una etapa en la que levantó la Liga MX, la Copa de Campeones de Concacaf, Supercopa de la Liga MX y el Campeón de Campeones. También portó el gafete de capitán y se convirtió en uno de los hombres de mayor peso dentro del vestidor cementero, algo que parecía lejano cuando aterrizó en La Noria procedente de Pumas.Su gran Clausura 2026 y el Mundial que firmó con la Selección Mexicana terminaron por abrirle la puerta que esperaba. Lira fue titular en cuatro partidos de México durante la Copa del Mundo y salió del torneo con mayor cartel. A sus 26 años consideró que había llegado el momento de buscar un reto fuera de la Liga MX.Las señales sobre su salida aparecieron desde días atrás. Joel Huiqui reconoció que las negociaciones estaban en la recta final y Cruz Azul decidió que Lira no viajara a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa, sumado a ello, su no participación ante Atlas en el Estadio Banorte. Afuera de La Noria, el capitán también dedicó tiempo a firmar autógrafos y tomarse fotografías con aficionados que acudieron a despedirlo.El acuerdo contempla ocho millones de euros fijos, más tres millones en bonos y variables, por el 80 por ciento de los derechos federativos del futbolista. Cruz Azul conservará el 20 por ciento de su carta, mientras que Lira tendrá un contrato por cinco años con el conjunto del Principado.Carlos Aviña, director deportivo del Mónaco, tuvo un papel importante en la operación, mientras que la agencia Stay Pro ayudó a acercar los intereses de las partes. Lira será el tercer mexicano fichado en Europa durante la gestión de Aviña, después de Heriberto Jurado y Teun Wilke, quienes llegaron al Cercle Brugge.Ahora sólo resta que el Mónaco libere una plaza de jugador extracomunitario para completar el registro y dar paso al anuncio oficial. Lira llegará a un club donde Rafael Márquez dejó huella y buscará escribir su propia historia. Se va de Cruz Azul como campeón, capitán y mundialista, y ahora, Europa representa el siguiente desafío de una carrera que todavía tiene camino por delante.