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Rafael Márquez confirma cuerpo técnico para selección mexicana

El director técnico del Tricolor reveló su equipo para liderar la selección mexicana.

Por El Universal

Agosto 28, 2026 01:22 p.m.
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Rafael Márquez confirma cuerpo técnico para selección mexicana
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      (EL UNIVERSAL).- Todo está listo para que comience una nueva era en la Selección Mexicana, de la mano de Rafael Márquez.


      Este viernes 28 de agosto, el director técnico del Tricolor reveló el nombre de los integrantes de su cuerpo técnico.

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      El Káiser de Michoacán escogió a Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma como sus tres auxiliares técnicos.

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