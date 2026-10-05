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Nacional

Sheinbaum anuncia Decreto para frenar violencia en redes sociales

Busca responsabilidad en las plataformas para evitar que se propaguen actos violentos entre jóvenes

Por El Universal

Octubre 05, 2026 11:05 a.m.
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Claudia Sheinbaum/ Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum/ Foto: El Universal

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      La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el próximo 8 de octubre, presentará un decreto para prohibir la propagación de violencia en las redes sociales.

      Decreto para evitar violencia en redes sociales

      "El jueves presentamos aquí ya el decreto para evitar la violencia en las redes sociales, porque las redes sociales tienen una responsabilidad, y hoy es una quizá el principal medio de comunicación de los jóvenes, a través de las redes, entonces tiene que haber una responsabilidad en las redes, de no propagar estos mecanismos de violencia, entonces tiene que haber límites ahí", comentó.

      La Presidenta dijo que espera que la prohibición se realice de común acuerdo, pero si no es así, de todas maneras se aplicará.

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      "En algunos casos será en común acuerdo, y ojalá sea así, pero de no ser así, hay que tomar medidas", advirtió.

      Casos violentos en escuelas y responsabilidad en redes

      El anuncio se da después de que la semana pasada, unos hermanos mataran a una maestra de la escuela secundaria general número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.

      "Son cuatro casos ya en el país, de jóvenes que han entrado de manera violenta a atacar a un maestro, a una maestra o a un compañero, y hay evidencia de que hay comunicación a través de las redes... tenemos que ser muy tajantes para evitar que situaciones como estas sean propagadas a través de las redes", expresó Sheinbaum.

      Detalló que apenas se acercarán a los representantes de las empresas que dirigen a las redes sociales, para proponerles un acuerdo.

      "Se va a hablar esta semana con ellos, ya inició la comunicación, pero es una responsabilidad, no queremos que las redes sociales se conviertan en un espacio de vínculo de los jóvenes, a través de la violencia, no debe ser", dijo.

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