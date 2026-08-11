Detienen a exrecepcionista en Sonora por caso sueros vitaminados

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HERMOSILLO, Son., agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Daniel Humberto "N", quien anteriormente se desempeñaba como recepcionista del médico Maximiano "N", fue detenido en Hermosillo, Sonora, luego de que agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lo observaran en posesión de presuntos envoltorios de droga.

Búsqueda y detención en el caso sueros vitaminados

La detención ocurrió mientras la AMIC daba seguimiento a una de las líneas de investigación para localizar a Maximiano "N", buscado por los hechos relacionados con la aplicación de los denominados "sueros vitaminados", en un caso que dejó ocho personas fallecidas en Hermosillo.

Durante una conferencia de prensa, el Comisario General de la AMIC, Carlos Alberto Flores, explicó que la corporación mantiene seguimiento a toda persona, información o indicio que pueda conducir al paradero de Maximiano "N".

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Dentro de estas líneas de investigación surgió información relacionada con Daniel Humberto "N", quien anteriormente trabajaba como recepcionista del médico y podría contar con datos relevantes para establecer su ubicación.

Detalles confirmados sobre la detención y la investigación

Sin embargo, Flores aclaró que la detención del exrecepcionista no ocurrió por una presunta negativa a colaborar con las autoridades, sino porque durante las acciones de seguimiento fue observado en posesión de presuntos envoltorios de droga. Por este hecho fue intervenido y puesto a disposición de la autoridad competente.

Alberto Flores informó que la AMIC cuenta con videograbaciones relacionadas con la intervención y detención, las cuales serán incorporadas como datos dentro del proceso y presentadas ante la autoridad judicial durante la audiencia correspondiente.

El Comisario General señaló que tampoco se tiene conocimiento de alguna actividad laboral lícita desempeñada por Daniel Humberto "N" desde el aseguramiento y clausura de la clínica donde anteriormente trabajaba.

Flores sostuvo que no existe una persona protegida ni un espacio de impunidad dentro de la investigación. Añadió que cualquier persona que resulte relacionada con acciones destinadas a facilitar el ocultamiento o evasión de la justicia de Maximiano "N" será investigada conforme a derecho.

La FGJES continuará agotando las líneas de investigación hasta lograr la localización y captura del médico, además de investigar a quienes legalmente correspondan por los hechos.

Impacto y antecedentes del caso sueros vitaminados

Las autoridades investigan una serie de fallecimientos y afectaciones graves a la salud presuntamente vinculadas con la aplicación de "sueros vitaminados" por vía intravenosa en una clínica privada de Hermosillo.

Los hechos comenzaron a registrarse a partir de febrero, cuando pacientes acudieron a recibir estos tratamientos por motivos como cansancio o malestar y posteriormente presentaron complicaciones que derivaron en hospitalizaciones y fallecimientos.

Como parte de las investigaciones, las autoridades realizaron un cateo en el inmueble donde operaba la clínica y aseguraron medicamentos, soluciones inyectables, botellas con líquidos, expedientes clínicos, equipo de cómputo y dispositivos de videograbación. El inmueble fue asegurado y posteriormente clausurado.