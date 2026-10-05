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No hay evidencia de disparos en contra de Guardia Costera de EU: CSP

Se realizan operaciones espejo en la frontera para prevenir incidentes

Por El Universal

Octubre 05, 2026 10:55 a.m.
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No hay evidencia de disparos en contra de Guardia Costera de EU: CSP
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      La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las Fuerzas Armadas de México no tienen evidencia de que haya habido disparos en contra de elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos, como denunció Ronald Johnson, embajador de ese país en México.

      "Mencionaron, hablaron, incluso lo mandaron por escrito, que había habido disparos desde la frontera mexicana hacia Estados Unidos. Nosotros hemos pedido, pues, todas las evidencias de que esto fue así, porque no tenemos evidencias, ningún elemento de la Guardia Nacional, de la Defensa, de la Marina ha detectado que haya disparos de la frontera mexicana, hacia la frontera de Estados Unidos", dijo.

      Señaló que se realizarán operaciones espejo en la frontera con Estados Unidos "a lo largo y ancho del Río Bravo hay elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa, y elementos del Comando Norte, la guardia costera" para evitar problemas.

      "Para evitar cualquier situación de éstas, lo que les planteó, el general secretario, del almirante secretario, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de manera directa al Comando Norte y a la Guardia Costera, pues es que se hicieron operaciones espejo para que no hubiera ningún problema", explicó.

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      La presidenta destacó la comunicación directa entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Comando Norte y la Guardia Costera para mantener la coordinación y evitar cualquier conflicto en la frontera.

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