Falla municipio al publicar bases de obra en Villa Magna

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El Ayuntamiento capitalino publicó en su portal web información relacionada con la construcción de un viaducto elevado en el cruce del Periférico con el Río Santiago, en la zona de Villa Magna; sin embargo, el documento disponible para consulta y descarga no corresponde a ese proyecto, sino a la licitación del paso inferior vehicular de El Saucito.

En la ficha publicada por el municipio se identifica el proyecto como "Construcción de Viaducto Elevado Periférico en su cruce con el río Santiago, municipio de San Luis Potosí (Villa Magna)", mientras que el archivo descargable contiene una convocatoria de la Dirección de Obras Públicas para la "Construcción de paso inferior vehicular Saucito tramo de calle Plan de Ayutla a calle Francisco Carrera Torres".

El documento señala que se trata de la licitación pública estatal número PC-O-EST-245800030-134-2026, con una publicación fechada el 30 de septiembre de 2026 y recursos municipales como fuente de financiamiento. Incluso, la propia convocatoria identifica como ubicación de la obra a la colonia Saucito, por lo que los datos del archivo no corresponden con la ficha que presenta el proyecto de Villa Magna.

La inconsistencia ocurre mientras el Ayuntamiento mantiene en pausa su participación en Villa Magna, proyecto que, de acuerdo con el síndico municipal Víctor Hugo Salgado Delgadillo, fue planteado por la administración capitalina desde hace cerca de dos años y requiere coordinación con el Gobierno del Estado debido a que atraviesa el Periférico, vialidad bajo jurisdicción estatal.

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El funcionario señaló que no existe un documento firmado que establezca una ejecución bipartita, sino acuerdos de voluntad derivados de reuniones entre el alcalde Enrique Galindo Ceballos y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Salgado Delgadillo también indicó que desconoce si la obra anunciada recientemente por el Gobierno del Estado corresponde al proyecto municipal original o contempla modificaciones, por lo que el Ayuntamiento espera conocer sus características antes de definir su participación.