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Morena designa a Andrea Chávez coordinadora en Ciudad Juárez

Andrea Chávez fue designada para coordinar las actividades de Morena en Juárez y buscará la alcaldía en 2027.

Por El Universal

Octubre 05, 2026 11:25 a.m.
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Morena designa a Andrea Chávez coordinadora en Ciudad Juárez
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      El Comité Nacional de Elecciones de Morena informó este lunes que designó a la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño como coordinadora municipal en Ciudad Juárez.

      Se trata de el nombramiento que realiza el movimiento, de cara al 2027, por lo que se prevé que la morenista busque competir por la alcaldía.

      "Si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán. Hoy como siempre, pongo al servicio de nuestra militancia y de nuestro movimiento, lo poco o mucho que hemos construido durante años para saldar la deuda que nuestro Estado tiene con Ciudad Juárez", dijo Chávez en sus redes sociales.

      "Nada para mí. Todo para quienes madrugan, sacan adelante a sus familias, y mueven al mundo con su trabajo.Sin egos, sin protagonismos, sin ambiciones personales: solo cumplir la encomienda, tal como nos enseñaron López Obrador y nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum.

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      "Hoy nada comienza: hoy nada termina. Seguiremos conversando, pero en el territorio, no en la Ciudad de México. Y con nuestras bases, no solo con las dirigencias", añadió. 

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