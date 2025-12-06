Fotos | Abarrotan el Zócalo por 7 años de la 4T

Cientos de personas han comenzado a llegar al Zócalo de la Ciudad de México para estar presente en el festejo por los 7 años de la llegada de la llamada Cuarta Transformación que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al acto se espera la llegada de todas y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, gobernadoras y gobernadores, así como dirigentes de Morena, PT y Partido Verde.

El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de México y con él, su movimiento que bautizó como Cuarta Transformación.

Fotos: El Universal

Vialidades afectadas

Este sábado, simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación (4T) se concentrarán en distintos puntos para marchar al Zócalo capitalino en respuesta a la convocatoria a un mitin, hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum, por los siete años del movimiento.

El llamado es para asistir al Zócalo de la Ciudad de México a las 11 horas de este 6 de diciembre.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) "se prevé el arribo de autobuses provenientes de los diferentes estados de la República Mexicana que transportan a los manifestantes al punto de concentración".

El aforo estimado por la SSC es de 10 mil personas, tan sólo en autobuses, además de la asistencia de otras organizaciones y simpatizantes.

El Centro de Orientación Vial (Ovial) de la SSC reportó que los primeros asistentes ya se encuentran en arterias como avenida Juárez, desde Balderas y hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas, por lo que recomendó usar como alternativa el Circuito Interior.

Ante la presencia de personas en el primer cuadro del Centro Histórico, el Ovial sugirió usar como opciones el Eje 1 Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 Oriente.

También hay presencia de personas en la zona de la Torre del Caballito y se estimó que avancen rumbo al Zócalo, informó el Ovial.

De igual forma, ya hay manifestantes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, causando afectaciones en Paseo de la Reforma.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Allende, de la Línea 2, están cerradas y que Pino Suárez de la Línea 1 y 2 está abierta y ofreciendo servicio.

Por su parte, el Sistema Trolebús comunicó que se está ofreciendo servicio provisional de la terminal San Felipe de Jesús a la Glorieta Violeta debido a la presencia de asistentes al mitin.