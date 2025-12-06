logo pulso
Autoridades detienen a 10 en Michoacán

Por EFE

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Autoridades detienen a 10 en Michoacán

Ciudad de México.- Agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional detuvieron en Michoacán a diez individuos en un operativo en el que, además, les incautaron ocho armas de fuego, cinco kilogramos de marihuana y cinco vehículos.

En un comunicado conjunto, el Gobierno de México informó de los diez arrestos en los municipios de Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo, enmarcados en el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, que fue lanzado por el Ejecutivo federal.

En la intervención, los agentes les incautaron ocho armas de fuego, 438 cartuchos, cinco kilogramos de marihuana y diversas dosis de metanfetamina, así como cinco vehículos.

También realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en huertas de aguacate y limón, así como visitas a empacadoras, tianguis e industrias citrícolas de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán, con el fin de “brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos”.

Desde el 10 de noviembre, según datos del Gobierno, se han detenido en Michoacán a 165 personas; y asegurado 68 armas de fuego, 7,409 cartuchos, 375 cargadores, 145 vehículos, 90 artefactos explosivos, 53 Kilos de material explosivo, 28 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, entre otros aseguramientos.

