Fotos | Así es Tapalpa Country Club; el paraíso oculto de "El Mencho"

La mañana del domingo 22 de febrero la Secretaría de la Defensa Nacional reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un operativo de seguridad en el municipio de Tapalpa, ubicado en la región suroeste de Jalisco.

De acuerdo con lo detallado por el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Sedena en conferencia en Palacio Nacional, el capo fue localizado gracias a un proceso de inteligencia militar, luego de que su pareja sentimental se reuniera con él en un "área de cabañas" en la entidad.

Oseguera Cervantes permaneció un día más en una de las cabañas junto a su equipo de seguridad y al percatarse del despliegue de fuerzas federales, miembros del CJNG abrieron fuego, mientras que "El Mencho" huía a la zona boscosa contigua del hotel de Tapalpa Country Club.

Cercado por un frondoso bosque de pino y encino, el exclusivo complejo turístico y residencial de Tapalpa Country Club se encuentra en medio de la naturaleza, rodeado de montañas y una extensa área verde, además de ofrecer en sus instalaciones 43 habitaciones estilo cabaña rústica, con suites de lujo individuales y familiares.

El establecimiento cuenta con un enorme patio central, utilizado normalmente por las personas que se hospedan para llevar a cabo grandes eventos sociales como bodas, cumpleaños o reuniones; esta zona (adornada con plantas silvestres y una fuente central) está catalogada por el personal como uno de los distintivos principales del lugar.

Otros de los servicios que ofrece es una sala de juntas, la cual está compuesta por dos salones que les permite a los huéspedes realizar conferencias y reuniones de trabajo, como lo son banquetes y otros eventos de índole laboral. Por otro lado, su restaurante "La Casona" se caracteriza por ofrecer gastronomía tradicional serrana y mexicana.

Asimismo, cuenta con un bar cantina de estilo antiguo adornada con mesas de billar y diversos juegos de mesa para compartir en compañía de amigos, junto a una elegante chimenea y ventanales de vidrio para disfrutar el paisaje. Este espacio también cuenta con una terraza con vista a la Presa del Nogal y el Nevado de Colima.

Otro de los atractivos que distinguen al lugar es su enorme campo de golf con 9 hoyos, así como otras actividades recreativas al aire libre tales como ciclismo y tiro con arco. Además de distintas zonas comunes como un área de picnic, fogata al aire libre, jardín, sala de estar y una sala de juegos.

La estancia en las cabañas de este recinto incluye otros servicios para amenizar la estancia de sus huéspedes, además de alimentos y bebidas como agua embotellada, alquiler de equipo audiovisual, bingo, almacenamiento de equipaje, impresora, jacuzzi y equipo de vigilancia.

Situado aproximadamente a 20 minutos del centro de Tapalpa, en una zona montañosa, Tapalpa Country Club se conecta a distintos puntos de intereses turísticos, tal como la presa que alimenta la cascada "Salto del Nogal", el parque natural "Eko Park Tapalpa" y las formaciones rocosas "Las Piedrotas".

LEA TAMBIÉN Harfuch reconoce a Fuerzas Armadas tras operativo contra El operativo en Tapalpa debilitó significativamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, según autoridades federales.

El recinto es un destino común entre diversos perfiles, debido a sus instalaciones de lujo y privacidad, destacándose por su aislamiento geográfico. Desde empresarios importantes hasta inversionistas y figuras públicas se han instalado en el hotel.

Por su parte, el costo del hospedaje varía dependiendo de los detalles de estancia, la disponibilidad y la temporada. El precio de la habitación más barata "Estándar Doble" con capacidad para 4 personas tiene un precio de 1,600 pesos por noche.

La habitación más cara "Suite Familiar" con capacidad para 6 personas, chimenea grande, comedor, sala, terraza y cocina con barra, tiene un costo que va desde los 2,845 pesos entre semana y de 3,755 pesos los fines de semana (viernes, sábado y domingo).