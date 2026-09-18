Francia le presta a México el Códice Azcatitlan

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Ciudad de México.- El Códice Azcatitlan regresa temporalmente al Museo Nacional de Antropología (MNA) en México a partir de este jueves, como parte de una exposición cruzada con Francia, luego de que el invaluable manuscrito saliera del país en 1840 y fuera reclamado por el Gobierno mexicano en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

La exposición ´El Códice Azcatitlan: México-Francia, 200 años de amistad´ recupera este documento, que será expuesto hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en la que también regresará a territorio mexicano el Códice Boturini, prestado a la Biblioteca Nacional de Francia (BNF) como parte de un intercambio bilateral de piezas patrimoniales.

El director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (BNAH) de México, Baltazar Brito Guadarrama, explicó a EFE la relevancia histórica de esta pieza, conformada por 25 folios de papel europeo, que comprende la salida del pueblo mexica de Aztlán, la elección del primer tlatoani (gobernante), Acamapichtli, y el periodo de la conquista de México-Tenochtitlan.

Lo anterior abarca unos 500 años de historia del pueblo mexica, desde su migración de Aztlán, su lugar de origen.

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"Debe de haber en el mundo alrededor de 600 códices. Que venga un códice original a México y nos permita reencontrarnos, creo que es muy significativo", destacó Guadarrama, quien aseguró que Francia conserva más de 100, además de algunas copias de gran valor, pues los manuscritos originales están desaparecidos.