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Frenan importación de ganado de EU

Por El Universal

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Frenan importación de ganado de EU
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la confirmación de casos de gusano barrenador del ganado (GBG) en diversos condados del estado de Texas y en Nuevo México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que, en coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), determinó la suspensión temporal de la importación a México de animales vivos procedentes de ese país.

      A través de un comunicado, explicó que la suspensión derivó de la notificación realizada por el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del USDA (APHIS-USDA) al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el pasado 4 de junio de 2026, respecto a la confirmación de la presencia del GBG en un bovino en el condado de Zavala, Texas.

      Detalló que, a partir de la notificación, ambas autoridades sanitarias mantienen un intercambio permanente de información, así como reuniones de trabajo en las cuales se acordó la suspensión temporal de las Hojas de Requisitos Zoosanitarios (HRZ) para la importación a territorio nacional de bovinos destinados a reproducción y sacrificio, y rumiantes silvestres y equinos para reproducción, trabajo, deporte, exhibición, tránsito y sacrificio. Así como también cerdos para reproducción; ovinos y caprinos para reproducción y sacrificio.

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