Diputada del PT propone Ley de Muerte Digna en CDMX

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La diputada local del PT Jannete Guerrero propuso expedir la Ley de Muerte Digna de la Ciudad de México, la cual instaura la figura de la eutanasia, asistencia médica para morir y la sedación paliativa.

¿Qué propone esta iniciativa?

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La iniciativa propone que la asistencia médica para morir pueda realizarse mediante la eutanasia o solicitando apoyo, la elección entre ambas modalidades corresponderá a la persona solicitante, siempre que la modalidad elegida resulte médicamente procedente, de acuerdo con sus condiciones clínicas.Se plantea que los requisitos para acceder a la asistencia médica para una muerte digna sean: ser mayor de edad; contar con capacidad para comprender la información relevante y expresar una decisión libre; formular personalmente una solicitud libre, expresa, inequívoca, informada y reiterada; contar con diagnóstico de enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante; y experimentar sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable derivado directamente de dicho padecimiento.Asimismo, otros requisitos serían: haber recibido información suficiente, accesible y comprensible respecto del diagnóstico, pronóstico, alternativas terapéuticas y cuidados paliativos disponibles, del médico tratante: contar con la valoración favorable del médico responsable y de un médico consultor independiente; y ratificar su voluntad inmediatamente antes de la realización del procedimiento."El personal médico deberá verificar el cumplimiento de los requisitos y solicitar la valoración de una segunda persona profesional de la medicina. Antes de autorizarse la asistencia médica para una muerte digna deberá verificarse que la voluntad de la persona no sea resultado de violencia, amenaza, presión, manipulación, engaño, influencia indebida o interés económico, familiar, sucesorio o institucional", señala la propuesta turnada a comisiones.De igual forma, esta iniciativa introduce la figura de la sedación paliativa que se entenderá como la administración proporcional y clínicamente indicada de medicamentos destinada a disminuir el nivel de conciencia con la finalidad exclusiva de aliviar uno o más síntomas refractarios.La sedación paliativa podrá utilizarse cuando exista uno o más síntomas refractarios y resulte clínicamente indicada, previo consentimiento informado de la persona o cuando ésta no pueda expresarlo conforme a su voluntad anticipada y a las disposiciones aplicables.En su propuesta, la legisladora también plantea que todos los hospitales de la Ciudad de México cuenten con un Comité de Evaluación de la Asistencia Medica para una Muerte Digna, en donde se analizarán las solicitudes.Se estipula que la realización de la eutanasia o de la asistencia médica para morir no dará lugar, por ese sólo hecho, a responsabilidad para el personal de salud que haya intervenido en su prestación. También se introduce la objeción de conciencia para que médicos y enfermeras la puedan ejercer cuando su participación directa resulte contraria a sus convicciones éticas o religiosas."Esta iniciativa no es contra la vida; es una iniciativa a favor de la dignidad. No busca convencer a nadie de morir o imponer una visión moral sobre otra, se trata de reconocer el legítimo derecho sobre nuestro cuerpo, que pertenece al ámbito más íntimo de nuestra existencia", afirmó Jannete Guerrero.