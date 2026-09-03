Despiden y piden justicia para Jonathan Meléndez

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Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, recibe mensajes de despedida y peticiones de justicia en redes sociales tras ser asesinado en su domicilio junto a su esposa embarazada y su hija de 3 años.

Además de Meléndez y su familia, también fueron asesinados la empleada doméstica Aleyda Romero y el perro de la familia, el hijo mayor de Meléndez, de 6 años, logró sobrevivir ocultándose debajo de una cama.

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La noticia ha conmocionado a la escena musical mexicana, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) lamentaron el deceso del compositor, tecladista y productor, así como de los integrantes de su familia y la colaboradora de su hogar."'Honas fue de los fundadores y principales artífices de la identidad sonora de Camilo Séptimo, agrupación musical referente del rock alternativo en nuestro país", se lee.La Sociedad de Autores y Compositores condenó los hechos y pidió justicia para que se esclarezca la muerte del artista."México lo recordará siempre. Las compositoras y los compositores condenamos esta tragedia y exigimos justicia".La Gusana Ciega lamentó lo ocurrido en un mensaje que compartieron en su cuenta de Instagram, se dijeron agradecidos por haber conocido a Honas y por haber compartir el escenario."Con el corazón roto, lamentamos profundamente la pérdida de nuestro querido Honas y su amada familia. Qué gran fortuna conocerte, compartir la música y el escenario contigo. Descansa en paz querido Honas, tu música se queda para siempre con nosotros. Los abrazamos mucho"."Qué tristeza tan grande. Les mando un abrazo con mucho respeto y cariño".Ximena Sariñana mandó apoyo para la banda y para las familias que atraviesan un momento muy complicado."Lo siento mucho amigos, no hay palabras, todo nuestro apoyo y mucha fuerza para todos ustedes y las familias".Las bandas mexicanas Motel y Enjambre también externaron su pesar:"Un abrazo fraternal, están en nuestras oraciones. Nuestro más sentido pésame".A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la agrupación Camilo Séptimo lamentó el fallecimiento de su compañero y envió un mensaje a su familia."Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano. A su esposa Ana Paula y a su hija Sofía", señaló. "Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz".De acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, un supuesto socio de Meléndez habría utilizado la relación de confianza que mantenía con él para ingresar a su domicilio y cometer el ataque.Las autoridades también detuvieron a otro hombre, quien presuntamente habría ayudado al sospechoso a escapar después del homicidio. Los detenidos fueron identificados como Diego Sebastián "N", señalado como socio de Meléndez, y Gerardo "N".Los hechos ocurrieron el martes en Atizapán de Zaragoza, municipio del Estado de México ubicado en los límites con la Ciudad de México.Explora Guías Locales¿Quién era Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo?Camilo Séptimo, también conocido como Camilo VII o CVII, surgió en 2013 en la Ciudad de México. La agrupación fue fundada por el vocalista Manuel Mendoza, el guitarrista Erik Vázquez y Meléndez.A lo largo de su trayectoria, la banda se consolidó como una de las propuestas destacadas de la escena del rock alternativo mexicano, con una identidad marcada por sus sonidos atmosféricos y letras de corte emocional.Entre sus producciones discográficas se encuentran "Óleos", "Navegantes", "Ecos" y "Jardín de las almas", además del álbum de mediana duración "Maya".