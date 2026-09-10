logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum reporta medidas para frenar contrabando de azúcar

Se recuperaron 1.1 millones de toneladas de azúcar para exportación, beneficiando a productores y trabajadores.

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 01:03 p.m.
A
Sheinbaum reporta medidas para frenar contrabando de azúcar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó "varias medidas" para atacar el contrabando de azúcar desde Centroamérica.

      Medidas para combatir el contrabando de azúcar

      En su conferencia mañanera de este jueves 10 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se revisa la situación del ingenio azucarero de San Pedro, por lo que destacó diversas reuniones con la industria azucarera y representantes de los cañeros.

      "Se hicieron varias medidas para las aduanas que están en el sur del país, incluso revisiones con la Guardia Nacional en distintos puntos, junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural", expuso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Recuperamos 1.1 millones de toneladas como exportación, esto es muy bueno porque el azúcar que se produce en nuestro país es mucho más que la demanda de México. Entonces, si todo se queda en el mercado nacional, se abarata mucho el precio del azúcar y se afecta a todos, desde el trabajador que siembra y hace la zafra, hasta los ingenios"

      Situación del ingenio azucarero San Pedro

      Sobre el ingenio azucarero San Pedro en Veracruz, la Mandataria refirió que se logró que se le dé a los trabajadores lo que les corresponde.

      "El objetivo es que el ingenio siga trabajando. Todavía no se decide si lo asume el gobierno del Estado, que es una posibilidad, o los propios trabajadores a través de una cooperativa; o si algún otro ingenio está interesado en adquirirlo, en ese proceso se está.

      "Cualquiera de los tres casos tienen que traer un esquema de mercado", explicó.

      Sheinbaum acusó que los ingenios eran del Estado, pero se privatizaron en dos ocasiones y lamentablemente trabajan con los mismos equipos que hace 60 años.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum reporta medidas para frenar contrabando de azúcar
      Sheinbaum reporta medidas para frenar contrabando de azúcar

      Sheinbaum reporta medidas para frenar contrabando de azúcar

      SLP

      El Universal

      Se recuperaron 1.1 millones de toneladas de azúcar para exportación, beneficiando a productores y trabajadores.

      Sheinbaum envía pésame por muerte de periodista Óscar Mario Beteta
      Sheinbaum envía pésame por muerte de periodista Óscar Mario Beteta

      Sheinbaum envía pésame por muerte de periodista Óscar Mario Beteta

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum destacó respeto pese a diferencias y envió pésame a familiares y amigos del comunicador.

      Pide Sheinbaum campañas con propuestas y sin denostaciones
      Pide Sheinbaum campañas con propuestas y sin denostaciones

      Pide Sheinbaum campañas con propuestas y sin denostaciones

      SLP

      El Universal

      Esto, luego de que el INE dio el banderazo oficial al proceso electoral 2026-2027

      INE da inicio al Proceso Electoral 2026-27 con ceremonia oficial
      INE da inicio al Proceso Electoral 2026-27 con ceremonia oficial

      INE da inicio al Proceso Electoral 2026-27 con ceremonia oficial

      SLP

      El Universal

      Secretaria de Gobernación y magistrados del Tribunal Electoral acompañaron a consejeros y líderes partidistas