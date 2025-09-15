logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

Fotogalería

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Fuerte lluvia inunda calzada Zaragoza

Por El Universal

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Fuerte lluvia inunda calzada Zaragoza

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo se registró una lluvia generalizada en la Ciudad de México, pero pegó más fuerte en la alcaldía de Iztapalapa.

La Calzada Ignacio Zaragoza se inundó por lo que la circulación vehicular se detuvo por completo en esta zona, a la altura del Puente de La Concordia. Ahí policías capitalinos cargaron a las personas para que pudieran atravesar por esta vialidad.

Además, debido a la intensa lluvia que se registró en los límites de Iztapalapa y el municipio de La Paz, el servicio en la Línea A del Metro se vio afectado.

En su cuenta de X, el Metro detalló que, por la fuerte lluvia y acumulación de agua en el drenaje del municipio de La Paz, el servicio en Línea A opera sólo de Pantitlán a Guelatao, es decir, que no hay servicio de Guelatao a La Paz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El organismo detalló que unidades de la RTP apoyarán para el traslado de usuarios en la Ciudad de México. Las secretarias del Agua y Gestión Integral de Riesgos y Promoción Civil reportaron varios encharcamientos y caída de árboles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

LOS CAZADORES DEL LAGO
LOS CAZADORES DEL LAGO

LOS CAZADORES DEL LAGO

SLP

Christian González Del Carpio.

Honra León XIV a mártires del siglo XXI
Honra León XIV a mártires del siglo XXI

Honra León XIV a mártires del siglo XXI

SLP

AP

Tormenta tropical “Mario” se reactiva
Tormenta tropical “Mario” se reactiva

Tormenta tropical “Mario” se reactiva

SLP

El Universal

Huachicol fiscal, crimen de Estado
Huachicol fiscal, crimen de Estado

Huachicol fiscal, crimen de Estado

SLP

El Universal