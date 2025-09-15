Fuerte lluvia inunda calzada Zaragoza

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo se registró una lluvia generalizada en la Ciudad de México, pero pegó más fuerte en la alcaldía de Iztapalapa.

La Calzada Ignacio Zaragoza se inundó por lo que la circulación vehicular se detuvo por completo en esta zona, a la altura del Puente de La Concordia. Ahí policías capitalinos cargaron a las personas para que pudieran atravesar por esta vialidad.

Además, debido a la intensa lluvia que se registró en los límites de Iztapalapa y el municipio de La Paz, el servicio en la Línea A del Metro se vio afectado.

En su cuenta de X, el Metro detalló que, por la fuerte lluvia y acumulación de agua en el drenaje del municipio de La Paz, el servicio en Línea A opera sólo de Pantitlán a Guelatao, es decir, que no hay servicio de Guelatao a La Paz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El organismo detalló que unidades de la RTP apoyarán para el traslado de usuarios en la Ciudad de México. Las secretarias del Agua y Gestión Integral de Riesgos y Promoción Civil reportaron varios encharcamientos y caída de árboles.