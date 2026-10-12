Sevilla y Levante empatan 3-3 en partido con tres goles en tiempo añadido

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VALENCIA, España (AP) — El prometedor inicio de temporada del Sevilla en La Liga sufrió un revés en un vibrante empate el lunes 3-3 con el Levante que incluyó tres goles en el tiempo añadido.

Sevilla y Levante protagonizan empate con goles en tiempo añadido

En la Serie A, el Torino derrotó 2-1 al Udinese y el miserable inicio de temporada del Venezia continuó tras perder 3-1 en casa del Atalanta.

Ure en forma en Sevilla

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El delantero escocés Robbie Ure anotó su primer gol con el Sevilla, pero el conjunto español, que llegó en un buen momento, dejó escapar la ventaja en dos ocasiones y el Levante respondió dos veces para empatar 3-3 en un partido dramático.

Ure aprovechó un malentendido en la zaga para poner arriba al visitante 1-0 después de 13 minutos de partido. También fue clave en el segundo del Sevilla: su cabezazo le cayó a Félix Correia, que marcó el 2-0 a los nueve minutos de la segunda parte.

Iván Romero recortó distancias tres minutos después para el Levante y el dulce remate de volea de Adrián de la Fuente desató la locura entre los aficionados locales con el empate al 92.

Resultados y posiciones en Serie A tras la jornada

Isaac Romero devolvió la ventaja al Sevilla y luego fue expulsado por celebrar de manera excesiva al 96 y, con 100 minutos en el reloj, Ifeanyi Ndukwe puso el 3-3 para sacar al Levante de la zona de descenso.

El Sevilla se mantuvo quinto.

Venezia pierde otra vez

Nikola Krstovic anotó dos veces y asistió en el tercero para el Atalanta en la victoria 3-1 sobre el colista Venezia.

Krstovic marcó dos goles con Montenegro durante la pausa internacional y también fue letal a nivel de clubes, al sumarse al tanto de Franck Kessie a los cuatro minutos para el equipo local.

Antoine Hainaut descontó ocho minutos antes del descanso, pero el Venezia nunca dio la impresión de poder rescatar algo de un partido que extendió su racha de derrotas a seis en seis encuentros.

La racha igualó su peor inicio liguero de la historia, que se remonta a 1949, y sigue en el fondo de la tabla, a cuatro puntos de los siguientes seis equipos.

El Atalanta subió un puesto hasta el 10mo lugar.

Sandro Kulenovic ingresó desde el banquillo para anotar por segundo partido consecutivo y darle al Torino una victoria 2-1 sobre el Udinese.

Kulenovic reemplazó a Che Adams al 65 y marcó dos minutos después para darle el triunfo al Torino.

El croata tuvo la tarea más sencilla posible después de un error horroroso del arquero del Udinese, Maduka Okoye, que lo dejó con el arco vacío.

Adams estuvo cerca de adelantar al Torino en el 36, pero su volea dio en el poste y Daniel Bragança aprovechó el rebote para poner en ventaja al equipo local.

Jurgen Ekkelenkamp mostró buena técnica antes de igualar siete minutos después para el Udinese con un remate de zurda, antes de la oportuna aparición de Kulenovic.

La victoria supuso un impulso para el Torino, un club que atraviesa su peor inicio en la Serie A desde 2020. El resultado lo hizo subir tres puestos hasta el 12mo, mientras que el Udinese cayó al 15to.