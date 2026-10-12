Coventry vence 4-1 a Newcastle y suma segunda victoria en Premier

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COVENTRY, Inglaterra (AP) — El adolescente Sidiki Cherif anotó y dio una asistencia para que el Coventry superara el lunes 4-1 a un desordenado Newcastle y encadenó victorias consecutivas en la Liga Premier.

Victoria clave para Coventry en la Liga Premier

El triunfo supuso un gran impulso para el Coventry, que había perdido sus primeros cuatro partidos de la temporada antes de imponerse por la mínima al Nottingham Forest en el último encuentro de liga antes del parón internacional.

La victoria también marcó su primera en la Liga Premier en 25 años, después de que el club de Midlands regresara a este verano a la máxima categoría inglesa.

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“Es muy difícil ganar, pero esta noche jugamos como el equipo que queremos ser”, dijo el entrenador Frank Lampard. “Un equipo al que miras y ves espíritu y energía. Sabemos que vamos a tener que sufrir mucho en los partidos esta temporada, pero la ética de trabajo de los chicos y la creencia significan que obtienes lo que mereces”.

Desarrollo del partido y actuaciones destacadas

Cherif fue derribado apenas cuatro minutos después del inicio del partido y Jack Rudoni no falló desde el punto de penal.

Newcastle controló la mayor parte de la primera mitad sin inquietar la portería de Coventry, pero la historia fue distinta en la segunda mitad, cuando el equipo local se llevó el partido con una definición clínica.

Cherif puso el 2-0 con un disparo raso desde el borde del área a los tres minutos del segundo tiempo y, aunque Sven Botman recortó distancias con un remate espectacular en el 70, Ellis Simms restableció la ventaja de dos goles a nueve minutos del final.

Stephen Mfuni, el zaguero central de 18 años cedido por Manchester City, marcó su primer gol como profesional al 86 para coronar una noche de ensueño para Coventry y elevar a los hombres de Lampard al 14º puesto.

Newcastle está tres posiciones y dos puntos por encima y el entrenador Matthias Jaissle advirtió que tenía trabajo por hacer después de lo que fue una segunda derrota consecutiva por 4-1 como visitante, tras un resultado similar en Leeds hace un mes.

“Las derrotas consecutivas por 4-1 fuera de casa son cosas que debemos evitar en el futuro”, dijo.

“Estamos frustrados. Es una sensación que no quieres tener después de un partido que deberías ganar. Pedimos disculpas a los aficionados que hicieron el viaje. Se merecían un mejor resultado”.