Geovanna Bañuelos destaca reformas laborales en Senado

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Comisión del Trabajo en el Senado, Geovanna Bañuelos de la Torre, destacó el cabildeo y diseño de diversas reformas en materia laboral, incluida las leyes secundarias en materia de 40 horas.

Comisión del Trabajo impulsa reducción de jornada laboral

Expuso que desde esa instancia legislativa se ha logrado posicionar en el Senado de la República una serie de iniciativas que apuntan a transformar de fondo el modelo laboral en México, con énfasis en la reducción de desigualdades y la protección de sectores históricamente vulnerables.

"Desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social, hemos sido una de las voces que han impulsado el avance hacia la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una medida que busca alinear al país con estándares internacionales y mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores".

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Iniciativas para certificación laboral en el sector agroexportador

La vicecoordinadora del PT dijo que ello ha abierto un debate nacional sobre productividad, bienestar y derechos laborales.

"También hemos promovido un esquema de certificación laboral en el sector agroexportador, con el objetivo de garantizar que los productos del campo mexicano cumplan con condiciones dignas de trabajo, seguridad social y respeto a los derechos humanos. Esta iniciativa cobra especial relevancia en un contexto donde millones de jornaleros agrícolas operan en condiciones de informalidad".

El planteamiento integra, además, criterios ambientales y comerciales, buscando que el crecimiento del sector agroalimentario no se sustente en prácticas de explotación laboral ni en el deterioro de los ecosistemas, sino en estándares que fortalezcan la competitividad internacional de México.

Bañuelos dijo que el Senado ha comenzado a reflejar un viraje en materia laboral, donde propuestas como la reducción de la jornada y la dignificación del trabajo en el campo perfilan un nuevo marco de derechos para los trabajadores en el país.