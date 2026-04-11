Michael J. Fox: del éxito total al diagnóstico que cambió su vida

Michael J. Fox estaba en los cuernos de la luna, siendo uno de los actores más cotizados tras la trilogía de "Volver al futuro", cuando un temblor en su dedo meñique, mientras filmaba "Dr.Hollywood", lo alertó.

Tenía 29 años y la Meca del Cine lo amaba. Los productores se peleaban por el chico que era oro molido para el portador, porque no sólo podía hacer cintas de ciencia ficción, sino también dramas como "Pecados de guerra", bajo la dirección de Oliver Stone e historias desechables como "Travesuras de un lobo adolescente", pero que se traducían en venta de boletos.

Fox fue al médico pensando que sería algo leve. Quizá estrés y nada más. Pero el diagnóstico fue demoledor en ese momento: Parkinson, en inicio temprano.

Poco se sabía de la enfermedad neurodegenerativa. Hasta ese instante sólo el excampeón mundial de boxeo, Muhammad Ali, había hecho pública su condición y los medios de comunicación publicaban fotos y videos del deportista sin poder controlar todo su cuerpo, aunque aún se lo veía vigoroso.

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Fox prefirió ocultarlo. Así hiló películas como "Mi querido presidente", "Marcianos al ataque" y la serie "Spin city", por cuyo papel de alcalde fue nominado al Emmy.

Además tenía dos hijas recién nacidas y quiso protegerlas del escrutinio. Pero cuando se encontraba en la tercera temporada justo de "Spin city", se dio cuenta que ya no podía ocultarlo y lo lanzó mediáticamente.

Años después, en el documental "Still", el actor reveló cómo se sintió al recibir el diagnóstico médico.

"¿Cómo es posible que tenga la enfermedad de una persona mayor? Debería haberlo visto venir. El precio cósmico que tuve que pagar por todo mi éxito", recordó Michael.

El año pasado en una entrevista con "The Sunday Times", el nacido en Canadá hace 64 años, confesó que le gustaría ya morir, tras tres décadas de lucha.

"Me gustaría simplemente no despertar un día. Sería genial. No quiero que sea dramático. No quiero tropezar con los muebles y golpearme la cabeza. En un período de tres años me rompí el codo, la mano, tuve una gran infección en la mano y casi pierdo un dedo. Me rompí el otro hombro, me lo reemplazaron, me rompí el pómulo", detalló.

En "Still", Fox se muestra como es. En algún momento cae mientras las cámaras lo están tomando, en otro camina con la ayuda de un fisioterapeuta y su cara se ve golpeada.

"No mueres de Parkinson, mueres con él", expresa, considerando que no llegará a los 80 años de edad.

El actor creó en el 2000 la Michael J. Fox Foundation for Parkinson´s Research encargada de buscar soluciones a la enfermedad y que hasta ahora ha recaudado 2 mil 500 millones de dólares alrededor del mundo. En su portal explica que el Parkinson se produce cuando las células cerebrales que generan dopamina, químico para coordinar los movimientos, dejan de funcionar o mueren.

Fox, aunque no oculta momentos de depresión, no pierde el buen humor. Así escribió la autobiografía "Lucky Man" y "No time like the future".

En 2010 "Always looking up" ganó el Grammy a Mejor Álbum de Palabra Hablada. Hace cuatro años recibió el Oscar Honorífico y hace dos, fue elegido por la revista "Time" como una de las 100 personas que están transformando al mundo.

"La gente me dice que los hago sentir mejor, que los inspiro a hacer cosas que no harían de otro modo. Y eso, es muy poderoso", subraya en el documental.

Hoy la historia de Michael toma más fuerza, al ser el Día Internacional de la Enfermedad de Parkinson, durante el cual varios países, incluido México, iluminarán de azul monumentos históricos, al tiempo que pacientes, amigos y familiares marcharán en las calles.