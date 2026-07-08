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Nacional

"Alito" Moreno se lanza contra Noroña

El Tribunal Electoral de Michoacán determinó violencia política en razón de género contra alcaldesa.

Por El Universal

Julio 08, 2026 03:10 p.m.
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Alito Moreno se lanza contra Noroña
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      El senador y presidente del PRI,

      Alejandro Moreno Cárdenas
      , celebró

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      la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán que determinó que el morenista Gerardo Fernández Noroña cometió violencia política en razón de género en contra de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.
      En un mensaje publicado en sus redes sociales, el dirigente priista aseguró que Fernández Noroña "se siente muy machito para atacar e intimidar a las mujeres desde la comodidad del respaldo de su narcopartido", razón por la que representa "lo peor de la política mexicana".
      "Su agresión contra Grecia Quirozmerece consecuencias, porque ningún cargo público da derecho a humillar, intimidar o violentar a una mujer. Quien no entiende ese límite no tiene la estatura para representar a nadie", expresó Moreno Cárdenas.
      El presidente del PRI advirtió que no tolera ni tolerará jamás que personajes como el senador de Morena intenten pasarse con una mujer.
      "Por eso conmigo se topó con pared cuando lo quiso hacer frente a mí. [...] Esta rata llevaba mucho tiempo creyéndose intocable y, finalmente, la realidad le está pasando la factura", añadió.
      -----Noroña acusa campaña para impedirle buscar la presidencia del Senado
      Por su parte, Gerardo Fernández Noroña se dijo víctima de una campaña mediática en su contra y anunció en su videocharla para redes sociales de ayer que impugnará esta resolución del Tribunal Electoral de Michoacán.
      "Tiene como intención, lo voy a decir porque mi pecho no es bodega, que siguen con su campaña de que soy misógino el inscribirme en el padrón seis meses, buscar estigmatizarme y, sobre todo, impedir que yo pueda participar para la presidencia de la Mesa Directiva del próximo año", dijo.

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