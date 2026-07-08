"Alito" Moreno se lanza contra Noroña

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El senador y presidente del PRI,

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la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán que determinó que el morenista Gerardocometióen razón de género en contra de, alcaldesa de Uruapan.En un mensaje publicado en sus redes sociales, el dirigente priista aseguró que"se siente muy machito para atacar e intimidar a las mujeres desde la comodidad del respaldo de su narcopartido", razón por la que representa "lo"."Su agresión contra, porqueda derecho a humillar, intimidar o violentar a una mujer. Quien no entiende ese límite no tiene la estatura para representar a nadie", expresóEl presidente del PRI advirtió que no tolera ni tolerará jamás que personajes como elintenten pasarse con una mujer."Por eso conmigo se topó con pared cuando lo quiso hacer frente a mí. [...] Esta rata llevaba mucho tiempoy, finalmente, la realidad le está pasando la factura", añadió.-----acusapara impedirle buscar la presidencia del SenadoPor su parte, Gerardose dijo víctima de unaen su contra y anunció en su videocharla para redes sociales de ayer que impugnará esta resolución del Tribunal Electoral de Michoacán."Tiene como intención, lo voy a decir porque mi pecho no es bodega, que siguen con sude queel inscribirme en el padrón seis meses, buscar estigmatizarme y, sobre todo, impedir que yo pueda participar para la presidencia de la Mesa Directiva del próximo año", dijo.