logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Fotogalería

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas

La pareja, con diferencia de edad de cinco años, muestra su relación en público y recibe atención mediática.

Por El Universal

Julio 08, 2026 02:53 p.m.
A
Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Después de meses de rumores y especulaciones, Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas hicieron oficial su relación. El cantante de corridos tumbados compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece besando a la actriz.


      La confirmación del romance ocurrió este miércoles, luego de que la pareja fuera captada junta en distintos eventos y circulara un video en el que se les observa besándose. Con la publicación de Gabito, ambos dejaron atrás las dudas sobre su relación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Gabito Ballesteros, de 26 años, es uno de los nombres más destacados del movimiento de los corridos tumbados. Originario de Cumpas, Sonora, el cantautor y productor discográfico ha ganado reconocimiento internacional gracias a colaboraciones como "AMG" y "Lady Gaga", temas realizados junto a Peso Pluma y Natanael Cano.
      Antes de dedicarse por completo a la música, Ballesteros estudió Ingeniería Industrial, pero encontró en la composición y la producción musical el camino que lo llevó a convertirse en uno de los referentes del regional mexicano fusionado con sonidos urbanos.
      Samadhi Zendejas, de 31 años, cuenta con una amplia trayectoria como actriz y modelo de televisión. Inició su carrera desde niña en la telenovela "Atrévete a Soñar" y alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Jenni Rivera durante su adolescencia en la serie biográfica "Mariposa de Barrio".
      La actriz también ha protagonizado producciones como "Falsa Identidad" y "Vuelve a mí", consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana.
      Samadhi es cinco años mayor que Gabito, ese detalle también se convirtió en uno de los temas comentados por sus seguidores, aunque la pareja ha decidido mostrar públicamente la etapa que viven juntos.
      La romántica fotografía está musicalizada por el tema "Fendi", cuya letra es la siguiente:
      "Amo tus errores
      Me dominan todas nuestras emociones y esa forma de mirarme
      Es fácil enamorarme
      Amo tu silueta, y ese Fendi te hace verte más coqueta
      Y tú contenta nunca estás y eso tiene que cambiar
      Imperfecta todas son
      Y de entre todas, solo me gustaste tú
      Eres un ángel sin alas, solo eres tú, mi compañera predilecta
      Me encanta cuando ?res tú
      Tan ocurrente y tan rica ?n la intimidad
      Nuestros secretos solo la luna y el mar podrán contar lo que ha pasado
      Sueño hoy despierto a tu lado
      Porque para mí solo tú eres perfecta
      Amo tu silueta, y ese Fendi te hace verte más coqueta
      Y tú contenta nunca estás y eso tiene que cambiar".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas
      Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas

      Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas

      SLP

      El Universal

      La pareja, con diferencia de edad de cinco años, muestra su relación en público y recibe atención mediática.

      Las 5 claves de la transformación del personaje de Aurelio Casillas
      Las 5 claves de la transformación del personaje de Aurelio Casillas

      Las 5 claves de la transformación del personaje de "Aurelio Casillas"

      SLP

      El Universal

      Rafael Amaya, actor y productor, impulsa una evolución profunda del personaje en la serie de Telemundo.

      Yolanda Andrade recibe apoyo tras crisis por esclerosis lateral
      Yolanda Andrade recibe apoyo tras crisis por esclerosis lateral

      Yolanda Andrade recibe apoyo tras crisis por esclerosis lateral

      SLP

      El Universal

      Yolanda Andrade agradece oraciones y muestra apoyo de amigos como Pedro Fernández.

      Corrupción del sexenio de Peña Nieto, en nueva película
      Corrupción del sexenio de Peña Nieto, en nueva película

      "Corrupción" del sexenio de Peña Nieto, en nueva película

      SLP

      El Universal

      Mandarina Cine prepara el rodaje de Ágata en Morelos, con enfoque en corrupción y dilemas familiares.