Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas

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Después de meses de rumores y especulaciones, Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas hicieron oficial su relación. El cantante de corridos tumbados compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece besando a la actriz.

La confirmación del romance ocurrió este miércoles, luego de que la pareja fuera captada junta en distintos eventos y circulara un video en el que se les observa besándose. Con la publicación de Gabito, ambos dejaron atrás las dudas sobre su relación.

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Gabito Ballesteros, de 26 años, es uno de los nombres más destacados del movimiento de los corridos tumbados. Originario de Cumpas, Sonora, el cantautor y productor discográfico ha ganado reconocimiento internacional gracias a colaboraciones como "AMG" y "Lady Gaga", temas realizados junto a Peso Pluma y Natanael Cano.Antes de dedicarse por completo a la música, Ballesteros estudió Ingeniería Industrial, pero encontró en la composición y la producción musical el camino que lo llevó a convertirse en uno de los referentes del regional mexicano fusionado con sonidos urbanos.Samadhi Zendejas, de 31 años, cuenta con una amplia trayectoria como actriz y modelo de televisión. Inició su carrera desde niña en la telenovela "Atrévete a Soñar" y alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Jenni Rivera durante su adolescencia en la serie biográfica "Mariposa de Barrio".La actriz también ha protagonizado producciones como "Falsa Identidad" y "Vuelve a mí", consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana.Samadhi es cinco años mayor que Gabito, ese detalle también se convirtió en uno de los temas comentados por sus seguidores, aunque la pareja ha decidido mostrar públicamente la etapa que viven juntos.La romántica fotografía está musicalizada por el tema "Fendi", cuya letra es la siguiente:"Amo tus erroresMe dominan todas nuestras emociones y esa forma de mirarmeEs fácil enamorarmeAmo tu silueta, y ese Fendi te hace verte más coquetaY tú contenta nunca estás y eso tiene que cambiarImperfecta todas sonY de entre todas, solo me gustaste túEres un ángel sin alas, solo eres tú, mi compañera predilectaMe encanta cuando ?res túTan ocurrente y tan rica ?n la intimidadNuestros secretos solo la luna y el mar podrán contar lo que ha pasadoSueño hoy despierto a tu ladoPorque para mí solo tú eres perfectaAmo tu silueta, y ese Fendi te hace verte más coquetaY tú contenta nunca estás y eso tiene que cambiar".