Anuncian descuentos en derechos por venta de bebidas alcohólicas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En medio de la celebración del mundial de fútbol, la Secretaría de Finanzas (Sefin), informó que otorgará estímulos fiscales a diversos conceptos en materia de bebidas alcohólicas.

Estableció que favorecerá con un 30 por ciento en multas y recargos derivados del pago de los derechos por concepto de refrendo anual de la licencia de bebidas alcohólicas; y un 10 por ciento en el pago de derechos por los trámites de cambio de domicilio.

Así como, un incentivo del 30 por ciento en el pago de derechos por los trámites de cambio de titular, precisó en el acuerdo administrativo publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Las y los interesados tienen hasta el 30 de septiembre de 2026 para acercarse a las oficinas centrales y solicitar los incentivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para obtener los beneficios, advirtió que es indispensable que los contribuyentes físicos y morales, se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias por este concepto.

Lo mismo en materia del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje, Derechos de Control Vehicular y Multas impuestas por la Dirección de Gobernación.

Externó que los contribuyentes deberán cubrir el 25 por ciento referente al concepto de Asistencia Social, sobre el valor total de los derechos que se hubieren causado, en cumplimiento con el artículo 93 de la Ley de Hacienda para el Estado.