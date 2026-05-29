"Gobernadora fue citada como testigo"

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Ciudad de México.- El fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, señaló que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, entregó el miércoles un escrito en el que manifestó su indisposición para aportar información sobre el descubrimiento de un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, Chihuahua, el cual dejó al descubierto la presencia de agentes extranjeros, supuestamente pertenecientes a la CIA.

En un mensaje en redes sociales, el vocero de la FGR comentó que se citó al exfiscal general César Jáuregui y a la gobernadora con el único fin de conocer su testimonio para allegarse de elementos e integrarlos a la investigación acerca de la participación de los agentes extranjeros en actividades de seguridad en el país.

"Sin embargo, la mandataria estatal solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información; conocemos lo que implica la inmunidad procesal.

"Sin embargo, ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan", enfatizó el fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

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