Comce advierte que cambios al T-MEC requieren aval del Congreso de EU

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 9 (EL UNIVERSAL).- Las revisiones que puedan realizar los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no podrían implicar "cambios sustantivos" porque requieren de la autorización del Congreso, dijeron especialistas del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

Comce advierte sobre la necesidad del aval del Congreso de EU para cambios sustantivos

Las propuestas de la Casa Blanca para hacer modificaciones a reglas de origen y otros capítulos del T-MEC pueden enfrentar la oposición de los legisladores demócratas, ya que modificaciones profundas requieren de la autorización del Congreso, dijo el presidente del Comité Técnico Bilateral de México-Estados Unidos del Comce, Kenneth Smith Ramos.

En conferencia de prensa, sugirió "no apresurarnos en la negociación, no dar concesiones antes de tener una garantía de que Estados Unidos va, de verdad, a mostrar disposición para eliminar o reducir los aranceles (al acero, aluminio, automóviles y otros productos)".

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Añadió que el T-MEC está en vigor y eso da certeza, por lo que, mientras sigue la revisión hay que convencer a "los actores económicos de Estados Unidos de que levanten la voz ante la Casa Blanca y pidan que no se eche para atrás el tratado y que no se lesione de manera estructural el acuerdo que tenemos".

Estrategia y perspectivas en la revisión del T-MEC

Smith Ramos, dijo que hay que aprender a mantenerse en las negociaciones en medio de la "estrategia agresiva" de Estados Unidos, la cual son amenazas, pero no significa una salida del acuerdo, porque, aunque dice la Unión Americana que no necesita ni a México ni a Canadá, sigue sentado en las negociaciones.

"Las probabilidades de que EU se salga del Tratado son prácticamente nulas, pero sí generan incertidumbre", dijo Smith Ramos.

Agregó que la Representación Comercial de Estados Unidos tiene la obligación de manejar la línea dura de que se tienen que mantener aranceles, sin embargo, no han dicho que saldrán del tratado, pero ya definieron que quieren revisiones anuales.

Explicó que la decisión de no extender hasta el 2042 el T-MEC, solamente dejarlo por una década más con revisiones anuales, no significa que cada año de manera forzosa hasta el 2036 habrá revisiones.

El presidente del Comité Técnico de Estrategia del T-MEC, Antonio Ortiz Mena, dijo que no debería de haber aranceles para ninguno de los productos que se exportan entre los países de América del Norte.

Sin embargo, ante la realidad actual debe verse positivamente el hecho de que se tendrá el Tratado trilateral por lo menos por 10 años más.

En el mismo sentido, el presidente del Comce, Sergio Contreras Pérez, dijo que la lectura más importante dentro de la revisión del T-MEC es el hecho de que sigue vigente hasta el 2036.

El presidente del Comité Empresarial Bilateral México-Canadá, Armando Ortega, explicó que los dos países tienen una debilidad compartida al depender del mercado de Estados Unidos.

Se espera un cambio en la relación bilateral porque México se convertirá en inversionista en Quebec.

"Un pequeño porcentaje de la economía de Estados Unidos está vinculada a la manufactura e industria, alrededor del 4%", pero casi todo es servicios y en medio de esta realidad el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, intenta reindustrializar a Estados Unidos, aunque esto se da de una manera forzada.