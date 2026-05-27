Nats vencen a los Guardianes

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CLEVELAND.- James Wood conectó un jonrón de dos vueltas, Keibert Ruiz pegó un sencillo de dos carreras en la segunda entrada, y los Nacionales de Washington doblegaron el martes 6-3 a los Guardianes de Cleveland.

El imponente batazo de Wood, de 401 pies hacia el jardín derecho, fue su 15º jonrón de la temporada y su segundo en días consecutivos contra Cleveland, líder de la División Central de la Liga Americana. Wood lidera las Grandes Ligas con 49 carreras anotadas y ocupa el tercer lugar con 29 extrabases.

Los Nacionales lograron su cuarta victoria consecutiva y mejoraron a 19-11 como visitantes. Washington (29-27) ha superado a los Guardianes por 16-5 de forma combinada en la serie e igualó su mejor marca de la temporada al colocarse dos juegos por encima de .500.

Cade Cavalli (3-3) ponchó a siete en seis entradas y permitió una carrera con cinco hits. Mitchell Parker lanzó las últimas tres entradas y permitió un sencillo de dos carreras en la novena al novato Travis Bazzana antes de conseguir su primer salvamento de la campaña.

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Ruiz conectó un sencillo productor para remolcar a Daylen Lile y Jacob Young. El venezolano anotó un bateador después con el jonrón de Wood, que amplió la ventaja de Washington a 4-0.

Cleveland se hizo presente en la pizarra en la quinta con un elevado de sacrificio del dominicano José Ramírez que impulsó a Steven Kwan.

El venezolano Andrés Chaparro añadió un sencillo de dos carreras que remolcó a Nasim Nunez y a Wood en la novena frente a Will Dion, quien debutó en las Grandes Ligas en el mismo día en que fue convocado, para ampliar la ventaja a 6-1.

El abridor de los Guardianes, Joey Cantillo (4-2), permitió cuatro carreras en dos innings, su cifra más baja de la temporada, al admitir ocho corredores en base y otorgar cuatro bases por bolas —igualando el máximo número de su carrera—, además de realizar dos lanzamientos descontrolados.