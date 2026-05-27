logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Fotogalería

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

DESTRONA A MICHAEL JACKSON

EL RAPERO BATIÓ EL RÉCORD QUE OSTENTABA "EL REY DEL POP" COMO EL ARTISTA EN SOLITARIO MASCULINO CON MAYOR NÚMERO DE NÚMEROS 1 EN LA LISTA BILLBOARD HOT 100

Por EFE

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
A
DESTRONA A MICHAEL JACKSON
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      LOS ÁNGELES (EE.UU.).-El rapero canadiense Drake batió el récord que ostentaba Michael Jackson como el mayor artista en solitario masculino con mayor número de números 1 en la lista Billboard Hot 100, según informó este martes la revista Billboard.

      El debut de su último sencillo, ´Janice STFU´, en lo más alto de esta lista supone el decimocuarto número 1 que encabeza Drake en la lista Hot 100, lo que le permite superar el empate con el Rey del pop.

      El rapero también ha logrado un nuevo récord de 42 canciones en una sola semana en la lista Hot 100, superando a Morgan Wallen, quien logró 37 en una semana el pasado mes, según los datos de la revista especializada.

      Con 40 debuts, se convierte también en el primer artista en acumular más de 400 entradas en la lista a lo largo de su carrera.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La lista Hot 100 combina datos de contenidos en línea (streaming) de todos los géneros en EE.UU., reproducción en radio y ventas. Esta última métrica refleja las compras de sencillos físicos y pistas digitales de minoristas de música digital de servicio completo.

      Drake se encuentra en la cima del éxito tras el lanzamiento de sus tres álbumes el pasado 15 de mayo. El rapero llevaba casi dos años anticipando el álbum ´Iceman´, presentando canciones en varias transmisiones en vivo antes de que llegaran a las plataformas digitales.

      Apenas unas horas antes del lanzamiento de este último disco, reveló que también lanzaría dos álbumes sorpresa más titulados ´Maid of Honour´ y ´Habibti´. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Katy Perry confirma presentación gratuita en la Fenapo 2026
      Katy Perry confirma presentación gratuita en la Fenapo 2026

      Katy Perry confirma presentación gratuita en la Fenapo 2026

      SLP

      Pulso Online

      La cantante pop Katy Perry se presentará sin costo en la Feria Nacional Potosina, generando gran expectativa.

      Russell Crowe responde a críticas por trato a fans en París
      Russell Crowe responde a críticas por trato a fans en París

      Russell Crowe responde a críticas por trato a fans en París

      SLP

      El Universal

      El actor negó acusaciones tras video viral y aseguró que todos recibieron autógrafos y selfies.

      BTS anuncia video detrás de cámaras en Palacio Nacional
      BTS anuncia video detrás de cámaras en Palacio Nacional

      BTS anuncia video detrás de cámaras en Palacio Nacional

      SLP

      EFE

      BTS reveló un video con fragmentos inéditos de su encuentro en Palacio Nacional el 6 de mayo.

      Ataque a balazos en negocio de Estef Monárrez en Culiacán
      Ataque a balazos en negocio de Estef Monárrez en Culiacán

      Ataque a balazos en negocio de Estef Monárrez en Culiacán

      SLP

      El Universal

      La tienda física permanecerá cerrada y las ventas continuarán en línea, según la marca.