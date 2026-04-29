Gobierno y acereros celebran acuerdo para fortalecer siderurgia mexicana

Como parte del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que "tenemos que cuidar muchísimo" a la siderurgia mexicana por su importancia en el país, además de que tienen una gran importancia en el empleo.

Ante la instrucción presidencial de reducir importaciones, el secretario de Economía dijo que "la esencia" del Acuerdo es que las compras del gobierno sean de lo que se produce en México: "No nada más el precio, importa mucho dónde se hace a veces. Tenemos que importar algunas cosas, pero tenemos que hacer el esfuerzo de, primero, ver lo que hacemos aquí en nuestro país".

"Respaldar, promover y facilitar a la industria siderúrgica nacional sus actividades, sus ventas y apoyarles a hacer causa común, hacer equipo para que México importe menos y produzca más en nuestro país", declaró en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 29 de abril en Palacio Nacional.

Sergio de la Maza Jiménez, Presidente Cámara Nacional de de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), destacó el Acuerdo para elevar el contenido nacional y avanzar en la sustitución de importaciones en el marco del Plan México.

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"Hoy coincidimos en este esfuerzo compartido, desde la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero asumimos esta encomienda con la responsabilidad y el compromiso que México demanda. Este acuerdo es clave para respaldar cerca de 90 mil empleos directos, dar certidumbre de inversiones en curso por más de 8 mil millones de dólares y fortalecer la competitividad y la sustentabilidad en nuestra industria", dijo.

Carlos Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), celebró el Acuerdo que facilitará al programa de Vivienda para el Bienestar.

Mencionó que la Canadevi ha puesto sobre la mesa otros 640 mil millones de pesos en inversiones y se estarán sumando 128 mil viviendas adicionales: "La industria de la vivienda está trabajando, está en marcha en todo el país y esto será también de un gran beneficio para la economía nacional, por supuesto para toda nuestra industria nacional y para millones y millones de mexicanos y mexicanas que están esperando tener una vivienda".

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Luis Rafael Méndez Jaled, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), señaló una etapa en la que la política industrial debe traducirse en resultados para la economía, las empresas, las regiones y principalmente para la vida diaria de las personas.

"El Plan México plantea una ruta de integración productiva, mayor contenido nacional y fortalecimiento de la proveeduría local. En esa visión, la industria siderúrgica nacional ocupa un lugar fundamental y estratégico para la industria de la construcción. Este acuerdo tiene una dimensión directa, el acero es un insumo estratégico en vivienda, en agua, en energía, en movilidad y en infraestructura productiva", señaló.

Los representantes de la industria agradecieron a la presidenta Claudia Sheinbaum por este Acuerdo.

La mañanera más corta de su sexenio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llevó a cabo la conferencia matutina más corta desde que inició su sexenio el 1 de octubre de 2024. Este miércoles, la llamada "Mañanera del Pueblo" comenzó a las 7:37 y terminó a las 8:24 horas, es decir, duró 47 minutos.

Con decenas de invitados del gabinete federal y representantes comerciales y con pocos cuestionamientos de la prensa; al inicio de la misma, la mandataria advirtió que sería una conferencia de prensa de corta duración, pues se desarrollaría la firma "histórica" de un acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana.

Tras la participación de Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Marcelo Ebrard Casaubon, titular de la Secretaría de Economía; Sergio de la Maza Jiménez, Presidente Cámara Nacional de de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero); Carlos Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi); y Luis Rafael Méndez Jaled, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); la presidenta pidió hacer preguntas solo referentes a la firma.

Después de la participación de unos cuantos reporteros, que preguntaron sobre el acero en México, este nuevo acuerdo y la reunión entre gasolineros y la Jefa del Ejecutivo, se llevó a cabo la firma y toma de fotografía oficial. Minutos después, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó a la prensa presente: "se pueden ir temprano a desayunar" y cerró la conferencia matutina.

A pesar de la agenda nacional y el reciente nombramiento de Leticia Ramírez Amaya como secretaria del Bienestar ante la renuncia de Ariadna Montiel Reyes para buscar la presidencia de Morena, durante la mañanera de este miércoles 29 de abril, no se habló sobre el tema. Tampoco se cuestionó a Marcelo Ebrard tras su escándalo referente al hospedaje de uno de sus hijos en la embajada de México en Reino Unido en 2021.

Por otro lado, no se presentó el Detector de Mentiras que se acostumbra cada miércoles y no se llevó a cabo la entrega de casas en modalidad virtual por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

-----"Ya ya ya ya mañana", así fue la segunda mañanera más corta

La segunda mañanera más corta del sexenio se registró el 3 de octubre de 2025, con una duración de 52 minutos y donde participaron jóvenes intérpretes del programa México Canta. Al finalizar el encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum dio por concluida la conferencia y no hubo preguntas por parte de la prensa.

La decisión generó incomodidad entre representantes de distintos medios, quienes intentaron lanzar cuestionamientos sobre los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, cuando una marcha conmemorativa del movimiento estudiantil derivó en disturbios en el Zócalo capitalino.

Entre gritos de los reporteros que buscaban respuesta sobre las acciones del gobierno frente a los daños y detenciones registradas, la presidenta se retiró del Salón Tesorería sin emitir comentarios adicionales: "Ya ya ya ya mañana", esto luego de tomarse una fotografía con los intérpretes de México Canta.