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Greenpeace presenta denuncia por derrame

Por El Universal

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Greenpeace presenta denuncia por derrame
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      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- La organización ecologista Greenpeace México presentó dos denuncias populares por el derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México a principios de febrero, el cual dejó daños en el medio ambiente.

      La primera denuncia fue ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) donde se reportaron los posibles impactos ambientales, sociales y de salud en comunidades costeras a lo largo del litoral.

      La segunda fue por responsabilidad administrativa ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que se investiguen posibles actos y omisiones relacionados con el manejo del derrame y el ocultamiento de información.

      Greenpeace México pidió que las autoridades investiguen e identifiquen a las personas responsables de la contaminación, garanticen la recuperación integral de ecosistemas marinos y costeros afectados, aseguren la disposición final adecuada de los residuos recolectados y establezcan mecanismos eficaces de alerta y protección para las comunidades expuestas.

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      Organizaciones civiles y habitantes documentaran la presencia de chapopote en más de mil 100 kilómetros de costas, desde Tabasco hasta Tamaulipas.

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