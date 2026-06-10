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Hallan cabeza y brazos de joven en Monterrey

Por El Universal

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Hallan cabeza y brazos de joven en Monterrey
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      MONTERREY, NL.- Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León localizó este lunes restos humanos que presuntamente corresponden a una joven de 20 años cuyo cuerpo mutilado fue encontrado el fin de semana al interior de una vivienda ubicada en la colonia Burócratas Municipales, al sur de Monterrey.

      La dependencia estatal informó que durante un cateo realizado en el domicilio ubicado sobre la calle 17 de diciembre fueron hallados la cabeza y los brazos de la víctima dentro de una cisterna situada en el patio.

      El operativo fue encabezado por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, con apoyo de peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

      La zona permaneció resguardada por la Fuerza Civil.

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      El caso salió a la luz la noche del pasado domingo, cuando autoridades acudieron al inmueble tras el reporte de olores fétidos provenientes de una habitación que era rentada por una joven identificada preliminarmente como Jimena Nallely, originaria de Veracruz.

      Durante la inspección inicial, agentes localizaron parte del cuerpo de la mujer envuelto en una cobija debajo de una cama.

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