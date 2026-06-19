Hallan cuatro cuerpos en La Marquesa

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Ocoyoacac, Méx.- Cuatro personas fueron localizadas sin vida en la zona conocida como el Valle del Silencio, en La Marquesa, perteneciente al municipio mexiquense de Ocoyoacac, tras un operativo de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fiscalía mexiquense y Secretaría de Seguridad estatal.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de tres hombres y una mujer, quienes presentaban signos de violencia. Un hombre de 59 años y una mujer de cerca de 38 años fueron ubicados en un punto, en una segunda excavación se hallaron dos masculinos de 40 años. Además, una extremidad humana fue encontrada a unos 200 metros de estos puntos, justo detrás de una zona de cabañas.

En dicho operativo participaron más de 100 elementos de las diferentes corporaciones. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación por estos hechos, por lo que se espera que más adelante se puedan identificar a las víctimas.

El operativo de búsqueda inició tras la desaparición de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, ciudadanos estadounidenses quienes fueron vistos por última vez el 20 de mayo de 2026, después de acudir a la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, por negocios.

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