Homicida tenía nexos con CJNG

Ciudad de México.- El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”.

De acuerdo con fuentes federales de seguridad, Gutiérrez Vázquez era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán, y era familiar de un hombre apodado “El Prángana”, operador de los hermanos Álvarez Ayala Ramón, “El R12, y Rafael, “El R2”-, grupo criminal que trabaja al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que en el crimen participó la delincuencia organizada, y que los escoltas que estaban a cargo de la seguridad de Manzo Rodríguez reaccionaron de forma inmediata.

Indicó que, si se llegara a requerir el apoyo de la FGR, el fiscal Alejandro Gertz Manero “siempre está dispuesto”.

Sobre los grupos involucrados, García Harfuch dijo que lo arrojará la investigación y mencionó a “Los Viagras”, “Cártel Jalisco Nueva Generación” y “Blancos de Troya”.

García Harfuch también descartó que existan indicios de que los policías municipales encargados de la seguridad del alcalde de Uruapan estén vinculados con la delincuencia organizada.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió este lunes que no habrá impunidad en el caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado a tiros el pasado 1 de noviembre y garantizó que el Gobierno federal apoyará al estado de Michoacán “con toda la fuerza del Estado”, aunque aclaró que esa fuerza se traduce en justicia y no en una militarización del país.

“Como se lo mencioné a sus familiares y lo digo con toda claridad: no habrá impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solo materiales, sino también con quien ordenó esta ejecución”, afirmó la mandataria.

La gobernante mexicana añadió que “toda la fuerza del Estado es la justicia”, al rechazar la idea de retomar la “guerra contra el narcotráfico”, la cual calificó como un fracaso que “solo incrementó la violencia en Michoacán”.