Homicidios en México van a la baja: canciller

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Ciudad de México.- "México ha demostrado que un país puede cooperar estrecha y respetuosamente con sus socios, y al mismo tiempo hacer valer su soberanía plenamente", declaró el canciller Roberto Velasco Álvarez durante su participación en el debate de la 81 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Después de que el mandatario estadounidense Donald Trump declaró en la ONU que México es el "epicentro de los cárteles", Velasco Álvarez defendió la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

"Los resultados lo confirman: en tan sólo 22 meses, a julio de 2026, los homicidios dolosos se han reducido alrededor de 51%; es el resultado de una estrategia nacional de seguridad que se fortalece mediante la cooperación internacional, frente a retos compartidos y que respetuosamente recuerdo se ancla en cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación".

"Defendemos la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, porque sabemos que son la mejor garantía de la paz y la estabilidad entre las naciones. Abogamos por la solución pacífica de las controversias y por la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza, creemos en la igualdad jurídica de los Estados porque la soberanía no se mide en ejércitos ni en recursos materiales. Todas las naciones, todos los pueblos valen lo mismo".

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"México cree en esta organización, que tiene hoy ante sí un reto de enorme magnitud: renovarse en el cumplimiento de su mandato fundacional para preservar a la humanidad del flagelo de los conflictos armados, proteger los derechos humanos, mejorar la situación de millones de personas vulnerables y asegurar la vigencia del derecho internacional.

"Esa renovación alcanza también al liderazgo de la organización. Pronto tendremos una nueva persona al frente de la Secretaría General. México lo sostiene con claridad: también en las Naciones Unidas es tiempo de mujeres", declaró el canciller Velasco Álvarez en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.