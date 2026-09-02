Suprema Corte prepara informe tras primer año con Hugo Aguilar

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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, informó este miércoles en sesión pública del pleno que alista un informe de las actividades realizadas en el primer año de labores por este Máximo Tribunal, el cual será presentado el próximo lunes 7 de septiembre de 2026.

La nueva Suprema Corte entró en funciones el pasado 1 de septiembre de 2025, después de que de manera inédita se escogiera a ministros y ministras a través de una elección judicial, jornada democrática en la que se registró un porcentaje apenas superior al 10% del padrón electoral total.

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Pese a que el Tribunal Electoral desestimó el uso de acordeones que se repartieron de manera masiva semanas antes de la celebración de los comicios, la llegada del nuevo pleno de ministros trajo consigo una serie de denuncias por presuntas irregularidades en el proceso de elección y por la baja participación ciudadana.Sin embargo, Hugo Aguilar Ortiz expresó en un mensaje en sus redes sociales que en la SCJN se está construyendo una nueva forma de entender y hacer justicia."Este año demostramos que la justicia puede ser distinta. Abrimos las puertas de la Suprema Corte a quienes históricamente habían quedado fuera, resolvimos con perspectiva social y abatimos el rezago heredado", dijo en alusión a la anterior integración del Alto Tribunal.El ministro presidente también destacó que ahora se llevan sesiones a territorios y se escucha a comunidades, en donde se ha colocado a las personas "en el centro de cada decisión"."La forma en que la Corte se relaciona con México cambió en este periodo y no fue un ajuste menor, sino una decisión de fondo que no tiene marcha atrás", sostuvo.Aguilar Ortiz defendió que la justicia real y verdadera se construye con cada resolución, con cada comunidad escuchada y con la certeza de que la justicia solo transforma cuando llega a quienes más la necesitan.En este primer año de funciones, organizaciones como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) se han referido a la reforma judicial como un "error histórico" y han advertido que la SCJN carece de legitimidad por la "débil preparación" de sus integrantes.