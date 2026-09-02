logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Suprema Corte prepara informe tras primer año con Hugo Aguilar

La elección judicial de 2025 generó críticas y denuncias, pero la SCJN impulsa una nueva justicia.

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 03:17 p.m.
A
Suprema Corte prepara informe tras primer año con Hugo Aguilar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, informó este miércoles en sesión pública del pleno que alista un informe de las actividades realizadas en el primer año de labores por este Máximo Tribunal, el cual será presentado el próximo lunes 7 de septiembre de 2026.


      La nueva Suprema Corte entró en funciones el pasado 1 de septiembre de 2025, después de que de manera inédita se escogiera a ministros y ministras a través de una elección judicial, jornada democrática en la que se registró un porcentaje apenas superior al 10% del padrón electoral total.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Pese a que el Tribunal Electoral desestimó el uso de acordeones que se repartieron de manera masiva semanas antes de la celebración de los comicios, la llegada del nuevo pleno de ministros trajo consigo una serie de denuncias por presuntas irregularidades en el proceso de elección y por la baja participación ciudadana.
      Sin embargo, Hugo Aguilar Ortiz expresó en un mensaje en sus redes sociales que en la SCJN se está construyendo una nueva forma de entender y hacer justicia.
      "Este año demostramos que la justicia puede ser distinta. Abrimos las puertas de la Suprema Corte a quienes históricamente habían quedado fuera, resolvimos con perspectiva social y abatimos el rezago heredado", dijo en alusión a la anterior integración del Alto Tribunal.
      El ministro presidente también destacó que ahora se llevan sesiones a territorios y se escucha a comunidades, en donde se ha colocado a las personas "en el centro de cada decisión".
      "La forma en que la Corte se relaciona con México cambió en este periodo y no fue un ajuste menor, sino una decisión de fondo que no tiene marcha atrás", sostuvo.
      Aguilar Ortiz defendió que la justicia real y verdadera se construye con cada resolución, con cada comunidad escuchada y con la certeza de que la justicia solo transforma cuando llega a quienes más la necesitan.
      En este primer año de funciones, organizaciones como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) se han referido a la reforma judicial como un "error histórico" y han advertido que la SCJN carece de legitimidad por la "débil preparación" de sus integrantes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Suprema Corte prepara informe tras primer año con Hugo Aguilar
      Suprema Corte prepara informe tras primer año con Hugo Aguilar

      Suprema Corte prepara informe tras primer año con Hugo Aguilar

      SLP

      El Universal

      La elección judicial de 2025 generó críticas y denuncias, pero la SCJN impulsa una nueva justicia.

      Lilly Téllez pide a Inzunza solicitar licencia y renunciar al fuero
      Lilly Téllez pide a Inzunza solicitar licencia y renunciar al fuero

      Lilly Téllez pide a Inzunza solicitar licencia y renunciar al fuero

      SLP

      El Universal

      El exhorto responde a acusaciones formales por narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

      MC rechaza alianza con el PRI por falta de autoridad moral
      MC rechaza alianza con el PRI por falta de autoridad moral

      MC rechaza alianza con el PRI por falta de "autoridad moral"

      SLP

      El Universal

      De inmediato, "Alito" Moreno arremetió contra Clemente Castañeda

      Mudanzas, herencias y departamentos que encogen: la logística doméstica que nadie planea
      Mudanzas, herencias y departamentos que encogen: la logística doméstica que nadie planea

      Mudanzas, herencias y departamentos que encogen: la logística doméstica que nadie planea

      SLP

      Redacción

      El servicio de minibodegas en CDMX ofrece acceso controlado, flexibilidad y apoyo en el traslado de pertenencias.