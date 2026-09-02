logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Pemex y la australiana Woodside firman acuerdo de cooperación

El memorando impulsa la colaboración técnica y estratégica en exploración y producción de petróleo

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 03:09 p.m.
A
Pemex y la australiana Woodside firman acuerdo de cooperación
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa australiana Woodside Energy firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) no vinculante, que establece un marco de cooperación técnica y estratégica en materia de exploración y producción de hidrocarburos.

      Proyecto Trion en el Golfo de México

      Las dos empresas ya tienen experiencia trabajando juntas. En marzo, último reporte disponible, reportaron un avance de 50% en el proyecto Trion en el Golfo de México para extracción de crudo en aguas profundas y esperan obtener el primer barril de crudo en 2028.

      Trion se encuentra a 2 mil 500 metros de profundidad, a unos 180 kilómetros (km) de la costa mexicana y a 30 km al sur de la frontera marítima entre México y Estados Unidos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Fue descubierto en 2012 por Pemex. BHP Petroleum adquirió una participación en 2017 que posteriormente pasó a formar parte de la cartera de Woodside en 2022.

      Detalles del Memorando de Entendimiento

      El Memorando de Entendimiento, suscrito por la directora general ejecutiva de Woodside Energy, Liz Westcott, y por el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, contempla el intercambio de conocimiento técnico, experiencias y mejores prácticas de la industria de petróleo y gas, así como la identificación y evaluación conjunta de oportunidades de colaboración en actividades de exploración y extracción.

      "A través de este acuerdo, ambas empresas podrán analizar, desarrollar y, en su caso, ejecutar de manera conjunta proyectos integrales en materia de exploración y producción de hidrocarburos, aprovechando sus capacidades, experiencia y conocimiento técnico", de acuerdo con un comunicado de Pemex.

      Con la suscripción del memorándum, Pemex y Woodside Energy fortalecen su relación y amplían su marco de colaboración para evaluar nuevas oportunidades de desarrollo en el sector de hidrocarburos, afirma el comunicado.

      Por parte de Pemex asistieron el Director de Exploración y Extracción y la Subdirección de Exploración y Extracción por contratos y asociaciones.

      Mientras que por Woodside Energy participaron el Vicepresidente para Trion, la Vicepresidenta de Operaciones de Asuntos Corporativos, el Director de Asuntos Corporativos México y el Vicepresidente y Jefe de Gabinete.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pemex y la australiana Woodside firman acuerdo de cooperación
      Pemex y la australiana Woodside firman acuerdo de cooperación

      Pemex y la australiana Woodside firman acuerdo de cooperación

      SLP

      El Universal

      El memorando impulsa la colaboración técnica y estratégica en exploración y producción de petróleo

      Cae turismo cubano 62% en 7 meses
      Cae turismo cubano 62% en 7 meses

      Cae turismo cubano 62% en 7 meses

      SLP

      AP

      Pierden remesas poder de compra durante este año
      Pierden remesas poder de compra durante este año

      Pierden remesas poder de compra durante este año

      SLP

      El Universal

      Se debe a la inflación y la fortaleza del peso ante el dólar

      Detectan señales de estancamiento
      Detectan señales de estancamiento

      Detectan señales de estancamiento

      SLP

      El Universal