MC rechaza alianza con el PRI por falta de "autoridad moral"

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Ante el llamado del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al PAN y Movimiento Ciudadano a construir una gran alianza opositora en 2027 y 2030, el coordinador naranja en el Senado, Clemente Castañeda, descalificó el llamado y dijo que "el PRI no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera".

De inmediato, "Alito" Moreno respondió a Castañeda y dijo que quien sí tiene capacidad de convocar a borracheras es el dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, quien "convoca a buenas borracheras". Además, dijo que el partido naranja busca actuar como esquirol de Morena en las próximas elecciones al dividir el voto.

"Yo lamento enormemente la posición patética, triste que ha hecho ahora Movimiento Ciudadano porque están dejando claro que no están con México, ellos son unos esquiroles, ya dijeron que no van a ir y no es un tema con el PRI", apuntó en entrevista.

"Ellos son esquiroles de Morena y nosotros vamos a hacer una campaña para darle a conocer al pueblo de México porque al dividir a las oposiciones es hacerle el servicio a Morena".

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"Yo les hago una pregunta muy clara: ¿será inteligente para las oposiciones poner un candidato del PAN en Sinaloa, uno del PRI y uno de Movimiento Ciudadano? ¿Tendrá Movimiento Ciudadano oportunidad de competir y ganar en Chihuahua, en Sinaloa, en Sonora? No tiene ninguna posibilidad, Lo único que hacen es hacerle el servicio a Morena para dividir el voto", apuntó Moreno Cárdenas.