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"Polo" retoma fuerza y regresa a categoría 5

Su recorrido toca las costas de Guerrero y Michoacán

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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"Polo" retoma fuerza y regresa a categoría 5
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El huracán "Polo" retomó fuerza la tarde del miércoles al pasar de categoría 4 a 5 en su recorrido frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Su circulación mantenía la probabilidad de lluvias torrenciales en ambos estados, lluvias intensas en Colima y lluvias muy fuertes en Jalisco, Oaxaca y Nayarit.

      A las 19:00 horas del miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que "Polo" se localizaba a 235 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero y a 425 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 260 km/hora y se desplazaba hacia el noroeste a 9 km por hora.

      De acuerdo con el SMN, este fenómeno ocasionará un oleaje elevado de 6 a 8 metros de altura, en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y un oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco y Oaxaca.

      Debido a su distancia, el SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene la zona de prevención por efectos de vientos desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, y desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

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      Este miércoles en casi todos los municipios de la Costa Grande, Acapulco y Costa Chica de Guerrero amaneció lloviendo.

      En Acapulco, la Capitanía del Puerto mantuvo suspendida la navegación para cualquier tipo de embarcación. Por la mañana, decenas de pescadores continuaron sacando sus lanchas del mar para resguardarlas. Debido al alto oleaje los restauranteros del puerto guardaron sus muebles que ofrecían a los turistas.

      En Zihuatanejo, donde el huracán se mantiene estacionado desde el martes, según la Conagua, las autoridades pidieron a la población mantenerse en alerta por el paso de "Polo", pese a que se tiene pronosticado no tocar tierra.

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