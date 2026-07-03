Identifican el cuerpo de ingeniero "levantado"

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Tlaxiaco, Oax.- Después de cinco meses y ocho días desaparecido, fue identificado el cuerpo sin vida del ingeniero Pablo Osorio Sánchez, de 26 años, originario de Tlaxiaco, Oaxaca, y desparecido en la Concordia, Sinaloa.

El ingeniero desapareció el 23 de enero pasado, cerca de las 7:30 de la mañana, cuando se encontraba en la parada de camiones ubicada en carretera Villa Fuente Durango, La Concordia, Sinaloa. Junto a él, de manera simultánea, otras 10 personas fueron desaparecidas.

El próximo sábado se velará el cuerpo de Pablo Osorio en el ejido Ojo de Agua, en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.

Familiares y abogados que acompañan el caso exigen que se garantice una investigación transparente sobre la desaparición y muerte del joven, quien trabajó para la empresa CICAR, S.A. de C.V. con sede en Puebla.

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