logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS MÉXICO!

Fotogalería

¡VAMOS MÉXICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Identifican el cuerpo de ingeniero "levantado"

Por El Universal

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
A
Identifican el cuerpo de ingeniero "levantado"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tlaxiaco, Oax.- Después de cinco meses y ocho días desaparecido, fue identificado el cuerpo sin vida del ingeniero Pablo Osorio Sánchez, de 26 años, originario de Tlaxiaco, Oaxaca, y desparecido en la Concordia, Sinaloa.

      El ingeniero desapareció el 23 de enero pasado, cerca de las 7:30 de la mañana, cuando se encontraba en la parada de camiones ubicada en carretera Villa Fuente Durango, La Concordia, Sinaloa. Junto a él, de manera simultánea, otras 10 personas fueron desaparecidas.

      El próximo sábado se velará el cuerpo de Pablo Osorio en el ejido Ojo de Agua, en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.

      Familiares y abogados que acompañan el caso exigen que se garantice una investigación transparente sobre la desaparición y muerte del joven, quien trabajó para la empresa CICAR, S.A. de C.V. con sede en Puebla.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum se reúne con empresarios IMMEX en Palacio Nacional
      Sheinbaum se reúne con empresarios IMMEX en Palacio Nacional

      Sheinbaum se reúne con empresarios IMMEX en Palacio Nacional

      SLP

      El Universal

      El sector industrial expresó respaldo al gobierno tras la decisión de no extender la vigencia del T-MEC por 16 años.

      Embajador de EU informa detención de mexicano prófugo por homicidio
      Embajador de EU informa detención de mexicano prófugo por homicidio

      Embajador de EU informa detención de mexicano prófugo por homicidio

      SLP

      El Universal

      El detenido será entregado a México para enfrentar cargos por homicidio, según informó el embajador de EU.

      Pasajero intenta traficar 12 kilos de cocaína en silla de ruedas en Cancún
      Pasajero intenta traficar 12 kilos de cocaína en silla de ruedas en Cancún

      Pasajero intenta traficar 12 kilos de cocaína en silla de ruedas en Cancún

      SLP

      El Universal

      La Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría de la Defensa Nacional coordinaron operativo antidroga en Cancún.

      Especialistas buscan visibilizar impacto ambiental en las mujeres
      Especialistas buscan visibilizar impacto ambiental en las mujeres

      Especialistas buscan visibilizar impacto ambiental en las mujeres

      SLP

      El Universal

      Funcionarias y especialistas revisan metodologías para medir brechas de género y cambio climático.