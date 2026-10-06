Pide CSP a gobierno de Querétaro cumplir trámite para academia policial

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, y al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que cumplan con la ley, tras haber colocado la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial en el estado.

"No es que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley, porque no puede ser que uno hable del Estado de Derecho y que después, a la hora de la hora no cumpla con los requisitos", mencionó.

En su conferencia mañanera de este martes 6 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó el procedimiento para que una entidad federativa pueda recibir apoyo de un gobierno extranjero en materia de seguridad y sobre los apoyos recibidos por el gobierno de Querétaro por parte de Estados Unidos.

"Tiene que pasar necesariamente por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores", dijo la Mandataria federal, quien aseguró que en esa Academia van a participar agencias estadounidenses "porque lo dijo el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro en el evento".

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"No es una suposición", dijo al exponer en el Salón Tesorería un video del secretario de Seguridad queretano, quien señala "capacitación especializada de agencias de los Estados Unidos, y ponerlo al alcance de instituciones mexicanas de seguridad pública".

"¿Qué es lo que lo único se le pide al gobierno de Querétaro? Que siga los procedimientos, que pregunte a Relaciones Exteriores, que solicite su autorización, si va a recibir apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que solicite su autorización al Grupo de Alto nivel".

"¿Por qué? Porque es la ley. Nosotros tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y en otros temas. Lo que pedimos a los gobernadores de los estados y al embajador, y al gobierno de los Estados Unidos, pues es que se cumplan las leyes mexicanas para todo lo que tenga que ver con la cooperación internacional", dijo la Presidenta.

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Mencionó que sí se puede tener esta Academia Internacional:

"Sí. ¿Bajo qué condiciones puede tener su participación las agencias de los Estados Unidos? Bajo autorización del Grupo de Alto Nivel y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, si consideran que esté en el marco de nuestra Constitución".

"¿No se cuenta con una autorización como tal esta Academia"?", se le preguntó.

"No, ni ha pasado por el grupo de Alto Nivel", respondió.