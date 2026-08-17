Trump debe pagar indemnización tras fallo de Corte Suprema

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La Corte Suprema volvió a rechazar el lunes el intento del presidente Donald Trump de anular el fallo de un jurado que le impuso 5 millones de dólares por determinar que abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll en una tienda departamental de la ciudad de Nueva York a mediados de la década de 1990 y luego la difamó.

Los abogados del presidente republicano habían pedido a los magistrados que reconsideraran su negativa a escuchar su apelación. El tribunal denegó la petición de Trump junto con varias otras.

Es inusual —aunque no inaudito— que el tribunal conceda este tipo de solicitudes. Trump pagó la indemnización poco después de que la corte declinara atender su apelación en junio.

Trump y el Departamento de Justicia también están pidiendo al máximo tribunal que anule un segundo veredicto a favor de Carroll por un total de 83 millones de dólares. Sostienen que él es inmune a una demanda por comentarios que hizo sobre ella en 2019, cuando era presidente. El tribunal aún no ha actuado sobre esa apelación.

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Carroll es una veterana columnista de consejos y exconductora de un programa de entrevistas en televisión. Declaró en un juicio de 2023 que Trump convirtió un encuentro amistoso en la década de 1990 en un ataque violento en el probador de la tienda Bergdorf Goodman, un minorista de lujo al otro lado de la calle de la Torre Trump en Manhattan. El jurado determinó que Trump era responsable de difamar a Carroll cuando negó su acusación en 2022.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, dijo que estaban complacidos por la decisión de la Corte Suprema.

"Como resultado, el veredicto unánime del jurado de que Donald Trump agredió sexualmente y luego difamó a E. Jean Carroll ahora es definitivo y no puede ser impugnado en ningún tribunal", dijo Kaplan en un comunicado.

Trump ha negado haber cometido irregularidad alguna.

The Associated Press no identifica a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Carroll.