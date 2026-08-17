IMPI asegura 22 mil controles pirata en Manzanillo

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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que se aseguraron 22 mil controles de videojuego chinos que asemejan a los originales de Sony y de PlayStation.

Mediante un operativo en el recinto fiscalizado CONTECON, ubicado en Manzanillo, Colima, se dio el aseguramiento de siete mil 650 piezas de controles tipo Sony, procedentes de China y a aproximadamente 15 mil 300 tipo PlayStation, que tendrían un valor estimado de dos millones 295 mil pesos.

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Dicha operación se dio "debido a que se identificaron elementos susceptibles de constituir una infracción en materia de propiedad intelectual".En coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Fiscalía General de la República "se determinó la comisión de un delito en materia de propiedad intelectual, por lo que se procedió al aseguramiento de la mercancía, se levantó el acta correspondiente y las piezas fueron retiradas para su resguardo en las bodegas del IMPI, en la Ciudad de México".El director general del IMPI, Vidal Llerenas, dijo que "se continuará con las actuaciones correspondientes y el Instituto proporcionará la trazabilidad documental requerida a las autoridades competentes. Asimismo, informó que continúa la etapa de investigación por parte de la Fiscalía General de la República".Llerenas dijo que estas acciones muestran el compromiso de proteger los derechos de propiedad intelectual y "fortalecer la coordinación con las autoridades encargadas de combatir la introducción y comercialización de mercancía que pueda infringir estos derechos".Este operativo se suma al del pasado 13 de agosto, en el que el IMPI localizó 379 cajas que contenían productos que ostentaban la denominación Pall Mall.La autoridad, en coordinación con otras autoridades, aseguraron en el puerto de Manzanillo dicho producto. Se trata de 60 paquetes por caja y 10 cajetillas por paquete, lo que sumó un total de 227 mil cajetillas.