Israel y EEUU dialogan en Jerusalén sobre plan para Gaza

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Una maratónica reunión el lunes entre el negociador estadounidense Jared Kushner y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dejó poco claro el destino de la tregua en la Franja de Gaza, y funcionarios señalaron un optimismo moderado pero no ofrecieron ningún compromiso concreto por parte de Israel con el más reciente plan propuesto por Estados Unidos.

Hamás ya ha aceptado la propuesta. Los negociadores estadounidenses parecieron aquiescer a las exigencias israelíes de que el desarme de Hamás debe producirse antes de cualquier reconstrucción del enclave palestino. No señalaron públicamente que Israel hubiera asumido compromisos para retirar sus tropas del 60% de Gaza que actualmente ocupan.

Ese es un punto de fricción importante en el plan y uno que Hamás había presionado a los negociadores para que obligaran a Israel a cumplir antes de la reunión. Las conversaciones se produjeron días después de que Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos respaldado por Washington diciendo que no habría retirada sin desarme.

Un día antes, Kushner se reunió durante dos horas con el líder de Hamás en Egipto.

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El ex primer ministro británico Tony Blair y el director de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, también estaban en la reunión con Netanyahu, según una fuente familiarizada con los planes y una fuente diplomática. Ambos hablaron bajo condición de anonimato para abordar una reunión a puerta cerrada.

Hay mucho en juego, incluidas las vidas de unos 2 millones de palestinos en Gaza, la reconstrucción y el control futuro del territorio.

Netanyahu dice que las conversaciones fueron "profundas y constructivas"

En un comunicado, la oficina de Netanyahu declaró que las conversaciones fueron "profundas y constructivas". Israel y la junta acordaron establecer dos grupos de trabajo: uno sobre el desarme y la desmilitarización de Gaza y otro centrado en cuestiones de salud pública para Gaza.

Israel y la junta acordaron que la desmilitarización "debería ser pronta y completarse antes de cualquier reconstrucción", dice el comunicado.

Un funcionario de la Junta de Paz dijo que los dos países acordaron que la desmilitarización debe incluir "todas las armas, ligeras y pesadas, y todos los túneles". El funcionario habló bajo condición de anonimato para abordar la reunión a puerta cerrada.

"Respaldadas por el presidente Donald Trump, las partes comparten objetivos claros: una Gaza totalmente desmilitarizada y desradicalizada que no represente ninguna amenaza para Israel, y donde los gazatíes puedan buscar prosperidad y dignidad pacíficamente", dijo el funcionario

Otro funcionario de la Junta de Paz dijo que la reunión fue "muy productiva" y dio como resultado un acuerdo sobre "una vía a seguir".

"Los israelíes van a darle una oportunidad a esto. Ahora depende de Hamás demostrar si realmente tiene la intención de cumplir", indicó el funcionario, que también habló bajo condición de anonimato.

Preguntado sobre si Israel se había comprometido con el plan estadounidense, un portavoz de Mladenov respondió que era un "trabajo en curso".

La reunión se produce tras una conversación de Kushner con Hamás

Kushner, yerno de Trump, se reunió el domingo con el jefe de Hamás, Khalil al-Hayya, en El Cairo para tratar el desarme, según un funcionario regional y un funcionario de Hamás, quienes también hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas.

También estuvieron presentes funcionarios de los países mediadores Egipto, Qatar y Turquía.

El funcionario de Hamás también indicó que el líder del grupo exigió que Israel detenga sus ataques sobre Gaza y se retire hasta la llamada "línea amarilla" que divide el territorio antes de comenzar la implementación.

La línea amarilla nunca se definió con precisión. Las fuerzas israelíes se han desplazado más allá de ella y ahora controlan alrededor del 60% de Gaza. En mayo, Netanyahu afirmó que el siguiente paso era pasar a un 70% de control, con Israel "estrechando el cerco" sobre Hamás "desde todas las direcciones".

Los vecinos regionales aumentan la presión sobre Israel

Varias potencias regionales, entre ellas Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, emitieron un comunicado el domingo en el que condenaron el rechazo de Israel al plan para Gaza: "Israel ahora carga con la responsabilidad de obstaculizar los esfuerzos para llevar la paz a Gaza". Entre otros firmantes figuraron Jordania, Pakistán, Indonesia y los mediadores del alto el fuego.

El comunicado de los ministros de Exteriores instó a la Junta de Paz y a Estados Unidos a adoptar "medidas inmediatas y concretas" para impedir que cualquier parte obstruya la implementación del plan.

La visita despierta esperanza y dudas en Gaza

Mientras algunos en Gaza esperan que los esfuerzos para implementar la iniciativa pongan fin a la guerra desencadenada por el ataque del 7 de octubre de 2023, encabezado por Hamás, contra el sur de Israel, otros se mostraron escépticos.

Mohammad Abu al-Qombuz puso en duda todas las conversaciones y visitas que se están llevando a cabo actualmente.

"Una conferencia aquí y allá, todo son mentiras. Necesitamos una solución definitiva que funcione para todos", señaló Abu al-Qombuz, que vive en un campamento de tiendas de campaña en Ciudad de Gaza, parte de la vasta población desplazada del territorio.

Según la hoja de ruta, Hamás entregaría las armas al comité tecnócrata palestino destinado a supervisar las operaciones diarias en el territorio. El comité aún no ha entrado en Gaza.

Pero Hamás ha vinculado la entrega de sus armas más pesadas a la creación de un Estado palestino, y la propuesta contempla la creación de una "vía creíble para lograr la autodeterminación palestina y la condición de Estado", algo que el actual gobierno de Israel rechaza.

Hasta que haya un acuerdo, otros elementos del alto el fuego quedan en suspenso, incluida la reconstrucción y el despliegue de fuerzas internacionales para separar a las fuerzas israelíes de las zonas controladas por el comité.

Netanyahu enfrenta una elección difícil el 27 de octubre mientras intenta mantenerse en el poder con una coalición que incluye a ministros que adoptan una línea dura sobre Gaza, y no está claro si dará pasos decisivos sobre el alto el fuego antes de entonces.

También se acerca el aniversario del ataque de 2023.