Palestino-estadounidense regresa a Cisjordania para proteger su casa sitiada

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Un palestino-estadounidense cuya casa en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, lleva más de una semana sitiada por colonos israelíes, viajó a su propiedad el lunes para reunirse con otros familiares que la están defendiendo.

El enfrentamiento en la aldea de Qusra ha hecho que grupos de colonos rodeen varias viviendas palestinas e impidan que los residentes salgan. Estados Unidos ha condenado el asedio y el ejército israelí ha desplegado tropas que, según afirma, están allí para mantener el orden.

El asedio de viviendas palestinas por parte de colonos israelíes se produce mientras la violencia en Cisjordania se ha disparado en los últimos meses. Los colonos, envalentonados por el gobierno de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu, han intensificado los ataques contra pueblos y aldeas palestinas, hostigando a los residentes y prendiendo fuego a casas, mezquitas y campos.

Soldados israelíes y colonos han matado a 87 palestinos en lo que va de año, según funcionarios de salud palestinos. Los palestinos han matado a tres israelíes, incluidos dos que murieron durante enfrentamientos en la aldea cisjordana de Tell el mes pasado.

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Mientras Loui Ridi, propietario de una de las casas y residente en Ohio, aterrizaba en Israel, los colonos aún merodeaban cerca de Qusra, según imágenes de video grabadas por su hermano. En ellas se veía a colonos conduciendo vehículos todoterreno tipo ATV y hablando con soldados.

Ridi también está observando lo que sucede desde lejos a través de las cámaras de seguridad de su casa.

"He estado viendo esto en vivo durante muchos días y ahora ya es la segunda semana. No puedo dormir", declaró a los periodistas en el principal aeropuerto internacional de Israel. "No puedo permitir que los colonos me roben la casa mientras yo lo estoy viendo".

Finalmente llegó a Qusra el lunes por la noche, donde primero se reencontró con su madre y su hermana antes de dirigirse a su casa. Su hermano, Qusai Abu Rida, y su hijo adolescente se quedaron dentro de la vivienda para protegerla.

Mientras Ridi esperaba que el ejército de Israel lo escoltara hasta la casa, comentó que creía que poco había cambiado desde comienzos de la semana pasada, cuando empezó el asedio.

Desde entonces, Israel ha declarado zona militar cerrada el vecindario donde se encuentra la casa de Ridi. Pero el lunes, las imágenes de su hermano aún mostraban a soldados interactuando de manera amistosa con colonos.

"Debería poder ir a mi casa libremente, cuando quiera", afirmó. "Es una frustración y una pesadilla para toda la familia".