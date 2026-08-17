Gobierno Trump detiene construcción de muro en Texas: inspección en Big Bend

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El gobierno de Trump anunció que está pausando temporalmente la construcción de un muro fronterizo en un parque nacional de Texas mientras el jefe de la agencia encargada de la obra se dirige a la zona para inspeccionarla.

El controvertido proyecto el Parque Nacional Big Bend ha enfrentado una feroz oposición y denuncias de que está dañando un área ambiental prístina. Líderes y activistas locales han asegurado que el terreno escarpado y remoto de la región ya sirve como elemento disuasorio para migrantes y contrabandistas.

Rodney Scott, quien dirige la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en ingles), encargada de construir el muro, indicó en un anuncio en X que estaba visitando Texas para realizar una evaluación.

"La CBP está pausando toda actividad de construcción en el Parque Nacional Big Bend mientras visito y realizo una evaluación personal sobre el terreno", declaró Scott.

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El Congreso otorgó al gobierno 46.000 millones de dólares el verano pasado para construir un muro desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México, y el gobierno ha avanzado a toda prisa y ha eximido numerosas regulaciones en un esfuerzo por construir el muro con rapidez.

Scott ha vaticinado la primera capa del muro estará lista para finales del próximo año.

Pero el proyecto se ha topado con una fuerte oposición en Texas, especialmente en lo que respecta a la construcción dentro y cerca del Parque Nacional Big Bend y de un parque estatal al oeste.