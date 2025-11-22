Inaugura Arzobispo santuario de San Judas Tadeo en México

El cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, inauguró la parroquia santuario de San Judas Tadeo en Cuemanco, al sur de la Ciudad de México.

Con esta designación, la parroquia recibirá peregrinaciones y realizará los festejos patronales los días 28 de cada mes, y el anual que se lleva a cabo en el mes de octubre. Actualmente, San Judas Tadeo recibe alrededor de 300 mil fieles cada año, pero prevén que aumente el número de visitantes, con la llegada de más peregrinaciones.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Mario Enrique Figueroa Flores, sacerdote vicario de la parroquia, afirmó que la designación de este templo era una necesidad.

"Es para nosotros un gran regocijo, puesto que también lo vimos como una necesidad pastoral, puesto que tenemos afluencia de peregrinos de distintas partes de nuestra Ciudad de México, así como del interior de la República", comentó.

Platicó que esperan la llegada de más visitantes, con más peregrinaciones que lleguen al nuevo santuario de San Judas Tadeo, que se sumarán a las 300 mil personas que reciben cada año.

LEA TAMBIÉN Terminan fiestas patronales de San Judas Tadeo Matehuala.- Con gran alegría se llevaron a cabo las fiestas patronales en honor a San Judas Tadeo, en varias zonas de la ciudad, donde hubo rosarios, misas, cabalgatas, carreras, rosas de plata y músi...

"Pensamos que deben ser unas 300 mil personas anualmente, y ahora con la cuestión del santuario se abre la posibilidad de recibir peregrinaciones, lo cual podría significar también una mayor afluencia de fieles, ya con el tiempo iremos viendo cómo va creciendo la cantidad de gente", dijo.Y dejó abierta la posibilidad de que el santuario también participe en los diálogos de paz que encabeza la Arquidiócesis Primada de México."Se puede pensar en diálogos por la paz, iniciativas que desde las alcaldías se están realizando; ha habido en esta misma zona sur de laya diálogo entre autoridades eclesiásticas y autoridades civiles para la realización de estos diálogos por la paz, lo cual no descartaremos en un futuro también realizarlos en esta iglesia. Es, sobre todo, porque se pide la intercesión de San Judas Tadeo en situaciones de violencia", explicó el cardenal.