logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

INE minimiza bajas de 836 trabajadores en 2026 y asegura capacidad

INE reporta 836 bajas temporales en oficinas centrales durante 2026 sin afectar funciones.

Por El Universal

Agosto 17, 2026 04:05 p.m.
A
INE minimiza bajas de 836 trabajadores en 2026 y asegura capacidad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Instituto Nacional Electoral (INE) sostiene que, a pesar de tener más de 800 bajas de trabajadores en oficinas centrales, en lo que va de 2026, mantiene su capacidad técnica, profesional y operativa necesaria para organizar el Proceso Electoral Federal 2026-2027.


      El mismo Instituto dio a conocer, a través de recursos de transparencia, que ha dado de baja a 836 profesionales de sus oficinas centrales, entre ellos verificadores, técnicos, analistas y asesores; de acuerdo con el reportaje publicado por EL UNIVERSAL este domingo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En una ficha informativa, el INE confirmó que los contratos concluidos han sido solo a trabajadores temporales: por honorarios y por proyecto, por lo que no equivale a la eliminación de plazas estructurales que pongan en peligro los trabajos del Instituto, según dijo.
      "La conclusión de contratos temporales y por proyecto responde a la operación asociada con los ciclos electorales y no equivale a la eliminación de plazas estructurales. La conclusión de una relación contractual temporal no significa, por sí misma, la desaparición de una plaza permanente ni la suspensión de las funciones sustantivas de un área".
      "La contratación y conclusión de servicios temporales forman parte de la operación institucional y responden a las distintas etapas del ciclo electoral. Durante los periodos de mayor actividad, el INE incorpora personal para atender proyectos determinados; una vez concluidos, las contrataciones asociadas también llegan a su término", detalló el INE.
      -----En tres años hubo 11 mil movimientos
      El INE, hoy a cargo de Guadalupe Taddei, informó también que, entre 2022 y 2025, se contabilizaron 11 mil 671 movimientos relacionados con bajas de personal en oficinas centrales.
      De acuerdo con su informe, las variaciones más amplias se concentraron en áreas cuyas cargas de trabajo aumentan durante los procesos electorales, como la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
      "Las funciones sustantivas del Instituto permanecen cubiertas y las actividades preparatorias del Proceso Electoral Federal 2026-2027 avanzan conforme al calendario previsto. La capacidad del INE no se mide por la terminación de contratos temporales, sino por el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales", determinó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      INE minimiza bajas de 836 trabajadores en 2026 y asegura capacidad
      INE minimiza bajas de 836 trabajadores en 2026 y asegura capacidad

      INE minimiza bajas de 836 trabajadores en 2026 y asegura capacidad

      SLP

      El Universal

      INE reporta 836 bajas temporales en oficinas centrales durante 2026 sin afectar funciones.

      UNAM detecta intentos de trampa en examen en Tijuana y León
      UNAM detecta intentos de trampa en examen en Tijuana y León

      UNAM detecta intentos de trampa en examen en Tijuana y León

      SLP

      El Universal

      Más de 53 mil aspirantes rindieron examen en CDMX con supervisión de 450 funcionarios.

      Xóchitl Gálvez vincula retiro de visa a Andy López a huachicol fiscal
      Xóchitl Gálvez vincula retiro de visa a Andy López a huachicol fiscal

      Xóchitl Gálvez vincula retiro de visa a Andy López a huachicol fiscal

      SLP

      El Universal

      Denunció complicidad de altos funcionarios en importación ilegal de combustible

      Aspirantes reportan fallas técnicas en examen control UNAM
      Aspirantes reportan fallas técnicas en examen control UNAM

      Aspirantes reportan fallas técnicas en examen control UNAM

      SLP

      El Universal

      Aspirantes señalaron aumento en dificultad y supervisión durante examen control UNAM 2026.